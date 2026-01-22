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Gatto
Animowany film Disneya i Pixara pt. „Gatto” opowiada o przygodach czarnego kota dachowca imieniem Nero, który po latach włóczęgi po poprzecinanej kanałami Wenecji zastanawia się, czy prowadził właściwie życia. Zadłużony u Rocco, bezlitosnego szefa lokalnej kociej mafii, Nero nieoczekiwanie nawiązuje przyjaźń, która może doprowadzić go do jego celu, o ile najpierw nie dorwą go Wenecjanie. Reżyserem „Gatto” jest Enrico Casarosa, a producentem Andrea Warren, twórcy nominowanego do Oskara filmu Disneya i Pixara pt. „Luca”. Kinowa premiera „Gatto” zaplanowana jest na 5/03/2027.
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Hokus: Królestwo Magii
W najnowszej, pełnej magii opowieści Disneya o dorastaniu pod tytułem „Hokus", nieszablonowa i dość niepokorna nastolatka o imieniu Billie odkrywa w sobie magiczne zdolności. Kiedy jej moce wychodzą na jaw, dziewczyna wyrusza z domu na przedmieściach w pełną niesamowitych przygód podróż do krainy zwanej Hokus. Razem ze swoją nieco nadopiekuńczą matką, Alice, odkrywają rodzinne tajemnice, które mogą na zawsze zmienić świat czarów. Film w reżyserii Fawn Veerasunthorn i Jasona Handa przy współpracy Josie Trinidad oraz wyprodukowany przez Roya Conliego i Yvett Merino wchodzi do kin 25 listopada 2026 roku.
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Toy Story 5
Zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara „Toy Story 5”, w którym na scenę wkracza technologia. Buzz, Chudy, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Reżyserem filmu jest Andrew Stanton, współreżyserem Kenna Harris, a producentem Lindsey Collins. Premiera „Toy Story 5” odbędzie się tylko w kinach, 17 czerwca 2026.
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Vaiana
„Vaiana” to film aktorski wytwórni Disney będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu pod tym samym tytułem. Opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie Oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Reżyserem filmu jest Thomas Kail („Hamilton”) uhonorowany nagrodami Emmy i Tony. Widzowie będą mogli cieszyć się olśniewającymi obrazami i urzekającymi piosenkami „Vaiany” tylko w kinach już w lipcu 2026 roku.