W najnowszej, pełnej magii opowieści Disneya o dorastaniu pod tytułem „Hokus", nieszablonowa i dość niepokorna nastolatka o imieniu Billie odkrywa w sobie magiczne zdolności. Kiedy jej moce wychodzą na jaw, dziewczyna wyrusza z domu na przedmieściach w pełną niesamowitych przygód podróż do krainy zwanej Hokus. Razem ze swoją nieco nadopiekuńczą matką, Alice, odkrywają rodzinne tajemnice, które mogą na zawsze zmienić świat czarów. Film w reżyserii Fawn Veerasunthorn i Jasona Handa przy współpracy Josie Trinidad oraz wyprodukowany przez Roya Conliego i Yvett Merino wchodzi do kin 25 listopada 2026 roku.