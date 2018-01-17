O nas

Niniejsza witryna stanowi własność firmy The Walt Disney Company Limited, która jednocześnie jest administratorem witryny. Firma jest zarejestrowana w Anglii i Walii, z siedzibą przy 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londyn, W6 9PE, Wielka Brytania.

Numer rejestracyjny spółki 530051

Numer VAT: 539293808



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Organem nadzorującym nadawanie kanałów Disney Channel, Disney Junior i Disney XD w Polsce jest OFCOM, Riverside House, 2a Southwark Bridge Rd, London SE1 9HA, Wielka Brytania.