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Marvel w Disney+: filmy, seriale, daty premier, tytuły w produkcji
Disney+ jest domem online dla wszystkich produkcji Marvela. W jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki, znajdziesz każdy serial i film z uniwersum Marvela. Przy tak wielkim wyborze wyjątkowych postaci i historii możesz się zastanawiać, od czego warto zacząć oraz jak pozostać na bieżąco z nowymi produkcjami.
Nie martw się, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny przewodnik:
Jakie filmy Marvela są dostępne w Disney+?
Odkąd Tony Stark zbudował swoją pierwszą zbroję, filmy Marvela oczarowały widownie na całym świecie, oferując połączenie komedii, filmów fantastycznych i trzymającej w napięciu akcji. Podczas ostatnich 14 lat, przedstawiły na dużym ekranie popularne postacie, m.in. Doctora Strange’a, Czarną Wdowę i Kapitana Amerykę, które stały się częścią wszechmocnych Avengers.
Każdy fan Filmowego Uniwersum Marvela ma własną odpowiedź na pytanie o najlepsze filmy Marvela. Znajdą się tam m.in. oryginalny Iron Man, przełomowa Czarna Pantera, komediowy Thor: Ragnarok oraz niezapomniany finał, który pobił wszelkie rekordy box-office, czyli Avengers: Koniec gry.
Jesteś gotowy na zapoznanie się z przewodnikiem, ale zastanawiasz się jakie filmy Marvela są dostępne na Disney+? W dalszej części artykułu poznasz każdą wyjątkową produkcję składającą się na całość historii. Do obejrzenia już teraz.
Najnowsze filmy Marvela dostępne w Disney+
W jakiej kolejności oglądać filmy Marvela?
Dopiero zaczynasz swoją przygodę z Marvelem? A może chcesz odświeżyć swoją wiedzę o MCU? Niezależnie od powodów, jeśli chcesz oglądać filmy Marvela w konkretnej kolejności, jest wiele sposobów, jak możesz zacząć swój maraton z superbohaterami.
Najpopularniejszym wyborem jest oglądanie według daty premier, zaczynając z Tonym Starkiem i narodzeniem się Iron Mana. W ten sposób doświadczysz historii tak, jak była planowana oryginalnie, a pewne szczegóły staną się częścią układanki dopiero, kiedy twórcy na to pozwolą.
Jeżeli to nie są twoje pierwsze kroki w świecie Marvela, możesz obejrzeć filmy w kolejności chronologicznych wydarzeń. W ten sposób o wszystkich aspektach historii będziesz dowiadywać się w tym samym czasie, co bohaterowie. Wybierając tę drogę zaczniesz z Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie i dotrzesz do Thor: Miłość i grom. Ten sposób oglądania jest uważany za większe wyzwanie, ale poniżej mamy dla ciebie chronologiczną listę, która ułatwi ci wybranie kolejnego filmu.
Pamiętaj, że MCU to nie tylko filmy! Wszystkie oryginalne seriale Marvel Studios znajdziesz tylko w Disney+. Dowiedz się więcej o swoich ulubionych postaciach i poznaj nowych bohaterów.
Jakie seriale Marvela są dostępne w Disney+?
W ostatnich latach pojawiło się tak wiele ekscytujących produkcji Marvela, że możesz nie wiedzieć o wszystkich serialach, które znajdziesz w Disney+. W 2021 roku pierwszym tytułem była WandaVision, która podążała za bohaterami przez różne telewizyjne epoki. Ale, jak to u Marvela, nie wszystko w małym miasteczku Westview, było takie jak się wydawało.
Kolejnymi tytułami były - pełne akcji - Falcon i Zimowy Żołnierz, Loki, Hawkeye oraz animowana seria A gdyby...? Każda z tych produkcji pozwoliła nam spojrzeć głębiej w dotychczas nieznane obszary MCU, przedstawiła nowe postaci, pogłębiła wątki znanych bohaterów oraz popchnęła świat Marvela w nowym, interesującym kierunku.
W 2022 roku do Disney+ zawitali Moon Knight oraz Ms. Marvel, którzy rywalizują o status najlepszego serialu na platformie. Grupa Superbohaterów Marvela będzie się stale powiększać, więc teraz jest najlepszy czas, aby poznać lub przypomnieć sobie wszystkie dotychczasowe produkcje, które znajdziesz w Disney+.
Najnowsze oryginalne seriale Marvela, które znajdziesz w Disney+
Jak oglądać seriale Marvela w kolejności daty premier?
Nie jest łatwo zdecydować, w jakiej kolejności obejrzeć seriale Marvela na Disney+. Nie ważne, czy to twój pierwszy raz, czy szykujesz się do drugiego (trzeciego, czy czwartego…) seansu.
Tak samo, jak w przypadku filmów, niektórzy fani wolą oglądać seriale w kolejności dat premier.
W ten sposób doświadczysz wszystkich zwrotów akcji i niespodzianek, tak samo jak reszta fanów w dniu premiery, a do tego fabuła będzie rozwijała się tak, jak zaplanowali twórcy.
- WandaVision
- Falcon i Zimowy Żołnierz
- Loki
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms Marvel
- Mecenas She-Hulk
Jak oglądać seriale Marvela w kolejności chronologicznej?
Jeżeli powracasz do tytułów, jak Ms Marvel, czy Hawkeye, możesz być zainteresowany chronologicznym podejściem do ponownego seansu. W ten sposób zobaczysz, jak zmienili się Superbohaterowie na przestrzeni lat.
Oglądanie serialów Marvela w kolejności chronologicznej wymaga odrobinę więcej przygotowania, dlatego przygotowaliśmy dla was listę, która powinna wszystko usprawnić.
- Marvel One-Shot: Agent Carter
- Loki
- WandaVision
- Falcon i Zimowy Żołnierz
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms Marvel
- Mecenas She-Hulk
- Agentka Carter
Nowe oryginalne produkcje Marvela, które niedługo zawitają w Disney+
Jesteś już na bieżąco z produkcjami Marvela i nie możesz doczekać się, aby poznać kolejne postaci? Nowe tytuły już niedługo zagoszczą w Disney+. M.in. drugie sezony Loki oraz A gdyby...?
Sprawdzaj nasze kanały społecznościowe oraz stronę internetową, aby uzyskać nowe informacje o najbliższych tytułach, m.in. Tajna inwazja, Ironheart oraz innych filmach Marvela. Nie chcesz przegapić żadnej premiery? Zarejestruj się na Disney+ i zacznij oglądać już dziś.
Poniżej znajdziesz informacje o oficjalnie ogłoszonych tytułach, m.in. daty premiery, obsadę oraz wiele więcej:
Tajna inwazja
Data premiery: 21 czerwca 2023
W serialu zagrają Samuel L. Jackson jako Nick Fury i Ben Mendelsohn jako Skrull Talos - postacie, które po raz pierwszy poznały się w Kapitan Marvel. Serial będący crossoverowym wydarzeniem pokazuje działania frakcji zmiennokształtnych Skrulli, którzy infiltrują Ziemię od lat.
Ironheart
Data premiery: jeszcze nie ogłoszona
W serialu zagra Dominique Thorne jako Riri Williams, genialna wynalazczyni, która tworzy najbardziej zaawansowany kostium od czasów Iron Mana.
Pozostałe nowości z Marvel Studios, które niedługo pojawią się w Disney+:
- Loki sezon 2 – 6 października 2023
- Echo – 29 listopada 2023
Mamy nadzieje, że, tak samo jak my, nie możesz się doczekać nowych tytułów Marvela, które zawitają do Disney+. Wracaj do nas szybko, bo niedługo pojawią się kolejne szczegóły odnośnie nowych produkcji!