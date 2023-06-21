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Marvel w Disney+: filmy, seriale, daty premier, tytuły w produkcji

Disney+ jest domem online dla wszystkich produkcji Marvela. W jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki, znajdziesz każdy serial i film z uniwersum Marvela. Przy tak wielkim wyborze wyjątkowych postaci i historii możesz się zastanawiać, od czego warto zacząć oraz jak pozostać na bieżąco z nowymi produkcjami.

Nie martw się, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny przewodnik:

Jakie filmy Marvela są dostępne w Disney+?

Odkąd Tony Stark zbudował swoją pierwszą zbroję, filmy Marvela oczarowały widownie na całym świecie, oferując połączenie komedii, filmów fantastycznych i trzymającej w napięciu akcji. Podczas ostatnich 14 lat, przedstawiły na dużym ekranie popularne postacie, m.in. Doctora Strange’a, Czarną Wdowę i Kapitana Amerykę, które stały się częścią wszechmocnych Avengers.

Każdy fan Filmowego Uniwersum Marvela ma własną odpowiedź na pytanie o najlepsze filmy Marvela. Znajdą się tam m.in. oryginalny Iron Man, przełomowa Czarna Pantera, komediowy Thor: Ragnarok oraz niezapomniany finał, który pobił wszelkie rekordy box-office, czyli Avengers: Koniec gry.

Jesteś gotowy na zapoznanie się z przewodnikiem, ale zastanawiasz się jakie filmy Marvela są dostępne na Disney+? W dalszej części artykułu poznasz każdą wyjątkową produkcję składającą się na całość historii. Do obejrzenia już teraz.

Najnowsze filmy Marvela dostępne w Disney+

W jakiej kolejności oglądać filmy Marvela?

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z Marvelem? A może chcesz odświeżyć swoją wiedzę o MCU? Niezależnie od powodów, jeśli chcesz oglądać filmy Marvela w konkretnej kolejności, jest wiele sposobów, jak możesz zacząć swój maraton z superbohaterami.

Najpopularniejszym wyborem jest oglądanie według daty premier, zaczynając z Tonym Starkiem i narodzeniem się Iron Mana. W ten sposób doświadczysz historii tak, jak była planowana oryginalnie, a pewne szczegóły staną się częścią układanki dopiero, kiedy twórcy na to pozwolą.

Jeżeli to nie są twoje pierwsze kroki w świecie Marvela, możesz obejrzeć filmy w kolejności chronologicznych wydarzeń. W ten sposób o wszystkich aspektach historii będziesz dowiadywać się w tym samym czasie, co bohaterowie. Wybierając tę drogę zaczniesz z Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie i dotrzesz do Thor: Miłość i grom. Ten sposób oglądania jest uważany za większe wyzwanie, ale poniżej mamy dla ciebie chronologiczną listę, która ułatwi ci wybranie kolejnego filmu.

Pamiętaj, że MCU to nie tylko filmy! Wszystkie oryginalne seriale Marvel Studios znajdziesz tylko w Disney+. Dowiedz się więcej o swoich ulubionych postaciach i poznaj nowych bohaterów.

  1. Iron Man
  2. Iron Man 2
  3. Thor
  4. Marvel One Shot: Konsultant
  5. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
  6. Avengers
  1. Iron Man
  2. Iron Man 2
  3. Thor
  4. Marvel One Shot: Konsultant
  5. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
  6. Avengers
  1. Iron Man 3
  2. Thor: Mroczny świat
  3. Marvel One Shot: Niech żyje król
  4. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
  5. Strażnicy Galaktyki
  6. Avengers: Czas Ultrona
  7. Ant-Man
  1. Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
  2. Marvel One-Shot: Team Thor: Part 1
  3. Doktor Strange
  4. Marvel One-Shot: Team Thor: Part 2
  5. Strażnicy Galaktyki vol. 2
  6. Spider-Man: Homecoming
  7. Thor: Ragnarok
  8. Drużyna Darryla
  9. Czarna Pantera
  10. Avengers: Wojna bez granic
  11. Ant-Man i Osa
  12. Kapitan Marvel
  13. Avengers: Koniec gry
  14. Spider-Man: Daleko od domu
  1. WandaVision
  2. Falcon i Zimowy Żołnierz
  3. Loki
  4. Czarna Wdowa
  5. A gdyby...?
  6. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
  7. Eternals
  8. Hawkeye
  9. Moon Knight
  10. Doktor Strange w multiwersum obłędu
  11. Ms. Marvel
  12. Ja jestem Groot
  13. Mecenas She-Hulk
  14. Thor: Miłość i grom
  15. Wilkołak nocą
  16. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
  17. Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
  1. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
  2. Kapitan Marvel
  3. Iron Man
  4. Iron Man 2
  5. Thor
  6. Marvel One-Shot: Konsultant
  7. Avengers
  8. Thor: Mroczny świat
  9. Iron Man 3
  10. Marvel One-Shot: Niech żyje król
  11. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
  12. Strażnicy Galaktyki
  13. Strażnicy Galaktyki vol. 2
  14. Avengers: Czas Ultrona
  15. Ant-Man
  16. Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
  17. Czarna Wdowa
  18. Czarna Pantera
  19. Spider-Man: Homecoming
  20. Doktor Strange
  21. Thor: Ragnarok
  22. Ant-Man i Osa
  23. Avengers: Wojna bez granic
  24. Avengers: Koniec gry
  25. Spider-Man: Daleko od domu
  26. Loki
  27. A gdyby...?
  28. WandaVision
  29. Falcon i Zimowy Żołnierz
  30. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
  31. Eternals
  32. Doktor Strange w multiwersum obłędu
  33. Hawkeye
  34. Moon Knight
  35. Mecenas She-Hulk
  36. Ms. Marvel
  37. Thor: Miłość i grom
  38. Wilkołak nocą
  39. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
  40. Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

Jakie seriale Marvela są dostępne w Disney+?

W ostatnich latach pojawiło się tak wiele ekscytujących produkcji Marvela, że możesz nie wiedzieć o wszystkich serialach, które znajdziesz w Disney+. W 2021 roku pierwszym tytułem była WandaVision, która podążała za bohaterami przez różne telewizyjne epoki. Ale, jak to u Marvela, nie wszystko w małym miasteczku Westview, było takie jak się wydawało.

Kolejnymi tytułami były - pełne akcji - Falcon i Zimowy Żołnierz, Loki, Hawkeye oraz animowana seria A gdyby...? Każda z tych produkcji pozwoliła nam spojrzeć głębiej w dotychczas nieznane obszary MCU, przedstawiła nowe postaci, pogłębiła wątki znanych bohaterów oraz popchnęła świat Marvela w nowym, interesującym kierunku.

W 2022 roku do Disney+ zawitali Moon Knight oraz Ms. Marvel, którzy rywalizują o status najlepszego serialu na platformie. Grupa Superbohaterów Marvela będzie się stale powiększać, więc teraz jest najlepszy czas, aby poznać lub przypomnieć sobie wszystkie dotychczasowe produkcje, które znajdziesz w Disney+.

Najnowsze oryginalne seriale Marvela, które znajdziesz w Disney+

Jak oglądać seriale Marvela w kolejności daty premier?

Nie jest łatwo zdecydować, w jakiej kolejności obejrzeć seriale Marvela na Disney+. Nie ważne, czy to twój pierwszy raz, czy szykujesz się do drugiego (trzeciego, czy czwartego…) seansu.

Tak samo, jak w przypadku filmów, niektórzy fani wolą oglądać seriale w kolejności dat premier.

W ten sposób doświadczysz wszystkich zwrotów akcji i niespodzianek, tak samo jak reszta fanów w dniu premiery, a do tego fabuła będzie rozwijała się tak, jak zaplanowali twórcy.

  1. WandaVision
  2. Falcon i Zimowy Żołnierz
  3. Loki
  4. Hawkeye
  5. Moon Knight
  6. Ms Marvel
  7. Mecenas She-Hulk

Jak oglądać seriale Marvela w kolejności chronologicznej?

Jeżeli powracasz do tytułów, jak Ms Marvel, czy Hawkeye, możesz być zainteresowany chronologicznym podejściem do ponownego seansu. W ten sposób zobaczysz, jak zmienili się Superbohaterowie na przestrzeni lat.

Oglądanie serialów Marvela w kolejności chronologicznej wymaga odrobinę więcej przygotowania, dlatego przygotowaliśmy dla was listę, która powinna wszystko usprawnić.

  1. Marvel One-Shot: Agent Carter
  2. Loki
  3. WandaVision
  4. Falcon i Zimowy Żołnierz
  5. Hawkeye
  6. Moon Knight
  7. Ms Marvel
  8. Mecenas She-Hulk
  9. Agentka Carter

Nowe oryginalne produkcje Marvela, które niedługo zawitają w Disney+

Jesteś już na bieżąco z produkcjami Marvela i nie możesz doczekać się, aby poznać kolejne postaci? Nowe tytuły już niedługo zagoszczą w Disney+. M.in. drugie sezony Loki oraz A gdyby...?

Sprawdzaj nasze kanały społecznościowe oraz stronę internetową, aby uzyskać nowe informacje o najbliższych tytułach, m.in. Tajna inwazja, Ironheart oraz innych filmach Marvela. Nie chcesz przegapić żadnej premiery? Zarejestruj się na Disney+ i zacznij oglądać już dziś.

Poniżej znajdziesz informacje o oficjalnie ogłoszonych tytułach, m.in. daty premiery, obsadę oraz wiele więcej:

Tajna inwazja

Data premiery: 21 czerwca 2023

W serialu zagrają Samuel L. Jackson jako Nick Fury i Ben Mendelsohn jako Skrull Talos - postacie, które po raz pierwszy poznały się w Kapitan Marvel. Serial będący crossoverowym wydarzeniem pokazuje działania frakcji zmiennokształtnych Skrulli, którzy infiltrują Ziemię od lat.

Ironheart

Data premiery: jeszcze nie ogłoszona

W serialu zagra Dominique Thorne jako Riri Williams, genialna wynalazczyni, która tworzy najbardziej zaawansowany kostium od czasów Iron Mana.

Pozostałe nowości z Marvel Studios, które niedługo pojawią się w Disney+:

  • Loki sezon 2 – 6 października 2023
  • Echo – 29 listopada 2023

Mamy nadzieje, że, tak samo jak my, nie możesz się doczekać nowych tytułów Marvela, które zawitają do Disney+. Wracaj do nas szybko, bo niedługo pojawią się kolejne szczegóły odnośnie nowych produkcji!

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