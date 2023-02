Marvel w Disney+: filmy, seriale, daty premier, tytuły w produkcji

W jakiej kolejności oglądać filmy Marvela?

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z Marvelem? A może chcesz odświeżyć swoją wiedzę o MCU? Niezależnie od powodów, jeśli chcesz oglądać filmy Marvela w konkretnej kolejności, jest wiele sposobów, jak możesz zacząć swój maraton z superbohaterami.

Najpopularniejszym wyborem jest oglądanie według daty premier, zaczynając z Tonym Starkiem i narodzeniem się Iron Mana. W ten sposób doświadczysz historii tak, jak była planowana oryginalnie, a pewne szczegóły staną się częścią układanki dopiero, kiedy twórcy na to pozwolą.

Jeżeli to nie są twoje pierwsze kroki w świecie Marvela, możesz obejrzeć filmy w kolejności chronologicznych wydarzeń. W ten sposób o wszystkich aspektach historii będziesz dowiadywać się w tym samym czasie, co bohaterowie. Wybierając tę drogę zaczniesz z Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie i dotrzesz do Thor: Miłość i grom. Ten sposób oglądania jest uważany za większe wyzwanie, ale poniżej mamy dla ciebie chronologiczną listę, która ułatwi ci wybranie kolejnego filmu.

Pamiętaj, że MCU to nie tylko filmy! Wszystkie oryginalne seriale Marvel Studios znajdziesz tylko w Disney+. Dowiedz się więcej o swoich ulubionych postaciach i poznaj nowych bohaterów.