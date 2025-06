Wyłączenie eksploracji tekstów i danych przez AI

Produkty i treści Disney udostępniane w naszych witrynach internetowych oraz innych usługach cyfrowych i internetowych są dostarczane osobom fizycznym wyłącznie do ich osobistego, niekomercyjnego użytku i nie są zgodnie z prawem udostępniane do żadnych innych celów. W szczególności nie zezwalamy i w żadnym momencie nie zezwalaliśmy osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom lub innym podmiotom na uzyskiwanie dostępu, kopiowanie, wyodrębnianie lub wykorzystywanie jakichkolwiek elementów produktów i/lub treści Disney do celów eksploracji tekstu i danych lub do tworzenia, szkolenia lub rozwijania (lub do wprowadzania lub pozyskiwania) jakichkolwiek modeli, narzędzi lub systemów sztucznej inteligencji. Eksploracja tekstu i danych obejmuje wszelkie zautomatyzowane techniki mające na celu analizę tekstu i danych w formie cyfrowej w celu generowania informacji, takich jak wzorce, trendy i korelacje.



Żadne wzorce umowne odpowiednich produktów Disneya lub inne postanowienia nie stanowią potwierdzenia, że jakikolwiek wyjątek ma zastosowanie lub jest możliwy, a który pozwoliłby komukolwiek na korzystanie z produktów Disneya lub ich zawartości do takich celów.



W zakresie, w jakim tego rodzaju wyjątek może mieć zastosowanie lub być możliwy, nie zezwalamy na zastosowanie z tego wyjątku w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i wyraźnie zastrzegamy sobie wyłączne prawo do wykonywania reprodukcji i ekstrakcji dowolnego elementu produktów Disneya do celów eksploracji tekstu i danych lub w inny sposób. W szczególności, w zakresie, w jakim wyjątek na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/790 w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (lub wszelkie odpowiadające mu przepisy obowiązującego prawa lokalnego) może mieć zastosowanie lub być możliwy, korzystamy z naszego prawa na mocy art. 4 ust. 3 tej dyrektywy (lub wszelkich odpowiadających mu przepisów prawa lokalnego) do rezygnacji z tego wyjątku.



Innymi słowy, jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp, skopiować, wyodrębnić lub wykorzystać dowolny element produktów Disney do celów eksploracji tekstu i danych lub do tworzenia, szkolenia lub rozwijania (lub do wprowadzania lub wprowadzania do) dowolnego modelu, narzędzia lub systemu sztucznej inteligencji, nie mogą Państwo tego zrobić, chyba że uzgodniliśmy to z Państwem oddzielnie na piśmie na podstawie odpowiedniej licencji.