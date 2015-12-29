Oglądaj nowe produkcje oryginalne, hity kinowe, seriale do obejrzenia ciągiem i wiele więcej

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Przedstawiamy Disney+

Odkrywaj najwspanialsze historie od Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Hulu oraz z sagi Gwiezdnych Wojen w jednym miejscu. Przeczytaj, aby poznać jeszcze więcej powodów, dla których warto oglądać Disney+.

Disney+ możesz oglądać na wielu urządzeniach tak, jak lubisz: na telewizorze, laptopie, tablecie, telefonie, konsoli i nie tylko. Spersonalizuj też kilka profili, aby dostosować je do preferencji użytkowników.

Poznaj nowości i odkryj na nowo swoje ulubione produkcje.

Plany subskrypcji

Plany subskrypcji

STANDARD

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PREMIUM

34,99zł / miesiąc

  

59,99zł / miesiąc

349,90zł / rok

  

599,90zł / rok

Jakość wideo do

1080p Full HD

  

4K UHD & HDR

Pobieranie**

  

Jednoczesne oglądanie

2

  

4

Wsparcie Dolby Atmos

  

Bez reklam

  

**Do 10 urządzeń

Wszystkie plany mogą obejmować: reklamy wyświetlane podczas transmisji na żywo (w tym w trakcie powtórek) i wydarzeń specjalnych, a także przed odtwarzaniem treści i po odtwarzaniu treści, zwiastuny kinowe, promocję produktów i usług Disney, sponsoring i inne. Jakość obrazu i dźwięku zależy od połączenia internetowego, możliwości urządzenia i konfiguracji platformy kliknij tutaj w celu uzyskania szczegółów, aby potwierdzić, że możliwości urządzenia są zgodne z wymaganiami użytkownika. Nie wszystkie treści są dostępne we wszystkich rozdzielczościach. Dowiedz się więcej.

Disney, Pixar, Marvel, Gwiezdne wojny, National Geographic, Hulu i nie tylko – w jednym miejscu

Disney+ oferuje rozrywkę na każdą sytuację i każdy nastrój.

Tylko w Disney+

Niezapomniane produkcje oryginalne, hity kinowe i seriale do obejrzenia ciągiem zapewniają rozrywkę bez granic.

  • Porządna amerykańska rodzina — Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.
  • Szogun — Lord Toranaga walczy o życie, gdy w pobliskiej wiosce odnaleziony zostaje tajemniczy okręt.
  • Daredevil: Odrodzenie — Między niewidomym prawnikiem Mattem Murdockiem a mafiozą Wilsonem Fiskiem dochodzi do konfrontacji.
  • The Mandalorian — Po upadku Imperium samotny Mandalorianin przemierza galaktykę ze swoim Znajdą.
  • Paradise — Spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa i rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.
  • The Bear — W czwartym sezonie nie chodzi wyłącznie o przetrwanie, ale o wyniesienie The Bear na wyższy poziom.
  • Zbrodnie po sąsiedzku — Troje nieznajomych wplątuje się w prawdziwą zbrodnię.
  • Kwestia seksu i śmierci — Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.
  • Andor — Dalszy ciąg losów Cassiana Andora, zanim został bohaterem Rebelii.
  • Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke — Aresztowanie vlogerki Ruby Franke szybko staje się jedną z najgłośniejszych historii w Ameryce.

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