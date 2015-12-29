Oglądaj nowe produkcje oryginalne, hity kinowe, seriale do obejrzenia ciągiem i wiele więcej
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Przedstawiamy Disney+
Odkrywaj najwspanialsze historie od Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Hulu oraz z sagi Gwiezdnych Wojen w jednym miejscu. Przeczytaj, aby poznać jeszcze więcej powodów, dla których warto oglądać Disney+.
Disney+ możesz oglądać na wielu urządzeniach tak, jak lubisz: na telewizorze, laptopie, tablecie, telefonie, konsoli i nie tylko. Spersonalizuj też kilka profili, aby dostosować je do preferencji użytkowników.
Poznaj nowości i odkryj na nowo swoje ulubione produkcje.
**Do 10 urządzeń
Wszystkie plany mogą obejmować: reklamy wyświetlane podczas transmisji na żywo (w tym w trakcie powtórek) i wydarzeń specjalnych, a także przed odtwarzaniem treści i po odtwarzaniu treści, zwiastuny kinowe, promocję produktów i usług Disney, sponsoring i inne. Jakość obrazu i dźwięku zależy od połączenia internetowego, możliwości urządzenia i konfiguracji platformy kliknij tutaj w celu uzyskania szczegółów, aby potwierdzić, że możliwości urządzenia są zgodne z wymaganiami użytkownika. Nie wszystkie treści są dostępne we wszystkich rozdzielczościach. Dowiedz się więcej.
Disney, Pixar, Marvel, Gwiezdne wojny, National Geographic, Hulu i nie tylko – w jednym miejscu
Disney+ oferuje rozrywkę na każdą sytuację i każdy nastrój.
Tylko w Disney+
Niezapomniane produkcje oryginalne, hity kinowe i seriale do obejrzenia ciągiem zapewniają rozrywkę bez granic.
- Porządna amerykańska rodzina — Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.
- Szogun — Lord Toranaga walczy o życie, gdy w pobliskiej wiosce odnaleziony zostaje tajemniczy okręt.
- Daredevil: Odrodzenie — Między niewidomym prawnikiem Mattem Murdockiem a mafiozą Wilsonem Fiskiem dochodzi do konfrontacji.
- The Mandalorian — Po upadku Imperium samotny Mandalorianin przemierza galaktykę ze swoim Znajdą.
- Paradise — Spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa i rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.
- The Bear — W czwartym sezonie nie chodzi wyłącznie o przetrwanie, ale o wyniesienie The Bear na wyższy poziom.
- Zbrodnie po sąsiedzku — Troje nieznajomych wplątuje się w prawdziwą zbrodnię.
- Kwestia seksu i śmierci — Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.
- Andor — Dalszy ciąg losów Cassiana Andora, zanim został bohaterem Rebelii.
- Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke — Aresztowanie vlogerki Ruby Franke szybko staje się jedną z najgłośniejszych historii w Ameryce.