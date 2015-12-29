Aladyn — wszystko, co wiemy o obsadzie i bohaterach
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Gdy Guy Ritchie staje za kamerą, nie może być miejsca na nudę! Mistrz kina łotrzykowskiego wziął na warsztat historię ulicznego rozrabiaki Aladyna, odważnej księżniczki Dżasminy oraz Dżina, którego postać może w znaczący sposób zaważyć na losach wszystkich bohaterów filmu.
Reżyser wzbogacił przygody w fikcyjnym, portowym mieście Agrabah o wartką akcję i typowe dla siebie przewrotne poczucie humoru. Scenariusz Aladyna powstał w oparciu o klasyczną animację Disneya o tym samym tytule, a jego twórcami są John August i Guy Ritchie.
Aladyn i Dżin
W postać Aladyna, uroczego rozrabiaki z Agrabah, wciela się Mena Massoud. Aladyn z całych sił pragnie porzucić życie drobnego złodziejaszka i wierzy, że pisany jest mu znacznie lepszy los.
W roli charyzmatycznego Dżina możemy podziwiać czterokrotnego zdobywcę nagrody Grammy, Willa Smitha. Dżin jest barwną, ogromną istotą dysponującą mocą spełniania życzeń. Dzięki znajomości z Aladynem zrozumie prawdziwe znaczenie przyjaźni.
Dżasmina i Dalia
Dżasmina - odważna córka sułtana, która pragnie poznać życie poza murami pałacu i wykorzystać swoją pozycję, aby lepiej służyć mieszkańcom Agrabahu. W roli tej zobaczymy Naomi Scott.
Służącą i zaufaną powiernicą Dżasminy jest Dalia - z natury wesoła i beztroska. Chociaż mieszka wśród zwykłych mieszkańców Agrabahu, to większość czasu spędza w pałacu i bacznie obserwuje księżniczkę. Dalię zagra Nasim Pedrad.
Dżafar i Hakim
W roli Dżafara, wielkiego wezyra sułtana, a zarazem przebiegłego i potężnego czarodzieja, który jest sfrustrowany biernością władcy wobec przyszłości Agrabahu, będziemy mogli podziwiać Marwana Kenzari. Dżafar obmyśla własny plan przejęcia tronu.
Prawą ręką Dżafara jest Hakim, nadzorujący pałacowych strażników. W tej roli wystapi Numan Acar.
Sułtan i książę Anders
Sułtan, władca fikcyjnego portowego miasta Agrabah, jest mądrym i szanowanym przywódcą oraz kochającym i oddanym, ale jednocześnie nadopiekuńczym ojcem. Bardzo zależy mu na znalezieniu odpowiedniego męża dla córki. Rolę sułtana zagra Navid Negahban.
W roli księcia Andersa zobaczymy Billy’ego Magnussena. Ten przystojny i arogancki, ale niezdarny i tępy zalotnik ze Skanlandii ma nadzieję poślubić księżniczkę.