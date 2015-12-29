Aladyn — wszystko, co wiemy o obsadzie i bohaterach

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Gdy Guy Ritchie staje za kamerą, nie może być miejsca na nudę! Mistrz kina łotrzykowskiego wziął na warsztat historię ulicznego rozrabiaki Aladyna, odważnej księżniczki Dżasminy oraz Dżina, którego postać może w znaczący sposób zaważyć na losach wszystkich bohaterów filmu.

Reżyser wzbogacił przygody w fikcyjnym, portowym mieście Agrabah o wartką akcję i typowe dla siebie przewrotne poczucie humoru. Scenariusz Aladyna powstał w oparciu o klasyczną animację Disneya o tym samym tytule, a jego twórcami są John August i Guy Ritchie.