Avengers: Doomsday

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Wśród wielu niesamowitych filmów, na które warto czekać, niewątpliwie znajduje się najnowsza produkcja studia Marvel.

Data premiery: 18 grudnia 2026

  • Reżyseria

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Scenariusz

    Stephen McFeely

  • Obsada

    Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, Robert Downey Jr., Chris Evans

Filmy

Więcej filmów

Śledź profile Disneya na:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube