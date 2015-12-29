Gotowi na ostateczną rozgrywkę?
Zobacz, jak wyglądała droga do filmu Avengers: Wojna bez granic...
Dziesięć lat produkcji, ponad 15 filmów i niezliczeni bohaterowie Filmowego uniwersum Marvela. Powiedzieć, że ekscytuje nas nowy film, to galaktyczne niedopowiedzenie.
Przygotowaliśmy listę wcześniejszych filmów w kolejności premier, dodaliśmy także przedstawione w nich postacie, oraz odnotowaliśmy pierwsze pojawienie się Kamieni nieskończoności...
Faza 1
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Iron Man (2008)
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Niesamowity Hulk (2008)
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Iron Man 2 (2010)
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Thor (2011)
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Kapitan Ameryka (2011)
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Avengers (2012)
W pierwszej fazie Filmowe uniwersum Marvela przedstawiło bohaterów oraz stworzyło świat, w którym rozgrywa się saga. Zobaczyliśmy też po raz pierwszy dwa Kamienie nieskończoności. Tesserakt (Kamień przestrzeni) w filmie Kapitan Ameryka i Kamień umysłu w Avengers. Ostatnia scena po napisach to także pierwszy występ Thanosa, który będzie siać zniszczenie w nadchodzącej Wojnie bez granic.
Faza 2
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Iron Man 3 (2013)
- Thor: Mroczny Świat (2013)
- Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz (2014)
- Strażnicy Galaktyki (2014)
- Avengers: Czas Ultrona (2015)
- Ant-Man (2015)
Faza 2 pokazała nam ogrom Filmowego uniwersum Marvela. Zaprezentowała też nowych bohaterów (takich jak między innymi Falcon, Strażnicy Galaktyki, czy Ant-Man). Napotkaliśmy również dwa kolejne Kamienie nieskończoności. Eter w filmie Thor: Mroczny Świat (Kamień rzeczywistości) i Kamień mocy w Strażnikach Galaktyki.
Faza 3
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Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016)
- Doktor Strange (2016)
- Strażnicy Galaktyki vol. 2 (2017)
- Spider-Man: Homecoming (2017)
- Thor: Ragnarok (2017)
- Czarna Pantera (2018)
Faza 3 wstrząsnęła Filmowym uniwersum Marvela. Wojna bohaterów podzieliła Avengers, a Doktor Strange wprowadził do tego świata magię. Gdy dodamy do tego Spider-Mana i Czarną Panterę, zobaczymy, że tempo naprawdę rośnie (nie zapominajmy też o utracie młota przez Thora i jego nowym wizerunku!). Doktor Strange przedstawił nam także kolejny Kamień nieskończoności - Oko Agamoto (Kamień czasu). Do tej pory poznaliśmy już 5 kamieni. Jeden nadal pozostaje jednak nieodkryty.
W związku z tak ogromną liczbą wydarzeń trudno wyobrazić sobie, co jeszcze może wstrząsnąć tą niezwykłą grupą bohaterów. Chyba że na Ziemię dotrze międzygalaktyczny tyran, który chce zebrać wszystkie sześć kamieni...
... ojej.
Oto przydatne przypomnienie aktualnych losów wszystkich Kamieni nieskończoności:
Kamień przestrzeni widzieliśmy po raz ostatni pod koniec filmu Thor: Ragnarok, gdy padło na niego spojrzenie wiecznie spiskującego Lokiego.
Kamień umysłu pod koniec filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów spoczywa bezpiecznie w głowie Visiona.
Kamień rzeczywistości widzieliśmy po raz ostatni w rękach Kolekcjonera, na końcu filmu Thor: Mroczny świat.
Kamień mocy spoczywał na planecie Xandar na końcu filmu Strażnicy Galaktyki.
Kamień czasu nadal pozostaje pod opieką Doktora Strange'a.