Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"

Westfield Arkadia, Warszawa

Uwaga, wszyscy fani "Kubusia i przyjaciół" Disneya! Zabierzcie ze sobą swoich przyjaciół - tych małych i dużych - i wyruszcie z nami ku przygodzie inspirowanej Stuwiekowym Lasem, aby wspólnie świętować sto lat Kubusia i przyjaciół.

Dołączcie do Kubusia i przyjaciół w wyprawie pełnej brykania, odkrywania i gry kubusiowymi patyczkami podczas poszukiwań zgubionego balonika Krzysia. Po drodze odkryjecie słodkie niespodzianki, zabawne wyzwania i przeżyjecie wiele niezapomnianych chwil.

Ta interaktywna przygoda stworzona została z myślą o rodzinach i odkrywcach w każdym wieku. Gdy wspólnie odnajdziecie balonik, będziecie wiedzieć, że staliście się częścią czegoś naprawdę wyjątkowego - niezapomnianej podróży, w której to wyobraźnia i przyjaźń wskazują drogę.

"To rzeczywiście był - powiedział Kubuś, zlizując miodek z łapki - naprawdę bardzo udany spacer."

Czwartek 23 kwietnia 2026
Piątek 24 kwietnia 2026
Sobota 25 kwietnia 2026

Zaplanuj wizytę

Czy na wydarzenie obowiązują bilety?

Tak, jest to bezpłatne wydarzenie, na które wymagana jest rezerwacja biletów. Prosimy o upewnienie się, że rezerwują Państwo bilety na właściwą godzinę wejścia oraz dla wszystkich osób z grupy. Uprzejmie porsimy o przybycie 10 minut przed wybraną godziną. Ograniczona liczba biletów będzie dostępna również na miejscu - będą one wydawane według kolejności przybycia i w zależności od dostępności.


Jak długo trwa przejście przez Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Przejście zajmuje około 25 minut.


Czy wydarzenie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" jest odpowiednie dla dzieci?

Tak, jest to strefa odpowiednia dla dorosłych i dzieci w każdym wieku - dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłego.


Kiedy strefa Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" będzie otwarta?

Strefa w Westfield Arkadia będzie otwarta od 23 do 25 kwietnia 2026.


Gdzie odbędzie się wydarzenie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Strefa znajduje się w Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82, Warszawa


Kiedy otrzymam bilety na Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Bilety zostaną udostępnione od razu po dokonaniu rezerwacji wybranego terminu wizyty. Pamiętaj, aby w dniu wizyty zabrać ze sobą kod QR.


Czy mogę zabrać jedzenie i napoje na teren wydarzenia?

Uprzejmie prosimy, aby nie wnosić jedzenia ani napojów na teren wydarzenia.


Czy będzie możliwość spotkania postaci?

Niestety, Kubuś i przyjaciele nie pojawią się podczas wydarzenia.

Ile czasu zajmuje przejście strefy Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Przejście wraz z aktywnościami zajmuje około 30 minut.


Czy wydarzenie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" jest odpowiednie dla dzieci?

Tak, wydarzenie jest odpowiednie dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.


Czy w strefie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" są efekty specjalne?

Nie, w strefie nie ma efektów specjalnych.


Czy mogę nagrywać wydarzenie?

Nagrywanie wydarzeniea jest dozwolone jedynie na użytek własny, przy zastosowaniu nieprofesjonalnego sprzętu.


Czy wózki dziecięce są dozwolone?

Tak, na miejscu będzie dostępna wyznaczona strefa do pozostawienia wózków dziecięcych.


Co jeśli się spóźnię?

Niestety w razie spoźnienia przekraczającego 15 minut, nie możemy zagwarantować wejścia na teren wydarzenia.

Gdzie znajduje się strefa Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Strefa znajduje się w Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82, Warszawa.


Jak dojechać?

Parking w Westfield Arkadia jest bezpłatny przez cały tydzień. Czeka tu na Ciebie ponad 3700 miejsc parkingowych, dostępnych na dwóch poziomach (-1, -2). Blisko Westfield Arkadia znajdują się przystanki komunikacji miejskiej:


Autobusy

Przystanek Rondo „Radosława” 02: N13, N46, N63
Przystanek Rondo „Radosława” 03: 409, 500, N12, N62
Przystanek Baseny Inflancka 02: 409, 500, N12, N62


Tramwaje

Przystanek Rondo „Radosława” 09/10: 16, 17, 19, 22, 27, 28, 33
Przystanek Rondo „Radosława” 07: 1, 28
Przystanek Baseny Inflancka 03/04: 1, 28


Metro

Linia M1 do stacji Dworzec Gdański
Następnie:
Tramwajem 1 lub 28 do przystanku Baseny Inflancka
Autobusem 409, 500 lub piechotą ok. 500 m.

Strefa Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" jest w pełni dostępna i zapewnia czytelną nawigację na całości trasy.

