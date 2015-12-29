Czy na wydarzenie obowiązują bilety?

Tak, jest to bezpłatne wydarzenie, na które wymagana jest rezerwacja biletów. Prosimy o upewnienie się, że rezerwują Państwo bilety na właściwą godzinę wejścia oraz dla wszystkich osób z grupy. Uprzejmie porsimy o przybycie 10 minut przed wybraną godziną. Ograniczona liczba biletów będzie dostępna również na miejscu - będą one wydawane według kolejności przybycia i w zależności od dostępności.





Jak długo trwa przejście przez Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Przejście zajmuje około 25 minut.





Czy wydarzenie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" jest odpowiednie dla dzieci?

Tak, jest to strefa odpowiednia dla dorosłych i dzieci w każdym wieku - dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłego.







Kiedy strefa Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik" będzie otwarta?

Strefa w Westfield Arkadia będzie otwarta od 23 do 25 kwietnia 2026.





Gdzie odbędzie się wydarzenie Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Strefa znajduje się w Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82, Warszawa





Kiedy otrzymam bilety na Disney "Kubuś i przyjaciele: Zgubiony balonik"?

Bilety zostaną udostępnione od razu po dokonaniu rezerwacji wybranego terminu wizyty. Pamiętaj, aby w dniu wizyty zabrać ze sobą kod QR.





Czy mogę zabrać jedzenie i napoje na teren wydarzenia?

Uprzejmie prosimy, aby nie wnosić jedzenia ani napojów na teren wydarzenia.





Czy będzie możliwość spotkania postaci?

Niestety, Kubuś i przyjaciele nie pojawią się podczas wydarzenia.