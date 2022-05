Za kulisami Dumbo

Dumbo - o filmie

Dumbo w reżyserii Tima Burtona to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów animacji Disneya. Jest to poruszająca opowieść o sile rodziny i marzeń, oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. Vandevere'a, który chce uczynić słonia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki o nazwie Dreamland. Dumbo odnosi tam spektakularne sukcesy, występując u boku zjawiskowej mistrzyni akrobacji, Colette Marchant. Sielanka trwa to do czasu, kiedy Holt odkrywa, że pod magiczną powłoką Dreamlandu kryją się mroczne sekrety.