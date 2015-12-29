Za kulisami Dumbo
Nowy, aktorski film Disneya „Dumbo” to dzieło reżysera Tima Burtona, który rozwinął klasyczną animowaną opowieść.
Dumbo - o filmie
Dumbo w reżyserii Tima Burtona to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów animacji Disneya. Jest to poruszająca opowieść o sile rodziny i marzeń, oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy. Bohaterowie na swojej drodze spotykają rzutkiego przedsiębiorcę V.A. Vandevere'a, który chce uczynić słonia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki o nazwie Dreamland. Dumbo odnosi tam spektakularne sukcesy, występując u boku zjawiskowej mistrzyni akrobacji, Colette Marchant. Sielanka trwa to do czasu, kiedy Holt odkrywa, że pod magiczną powłoką Dreamlandu kryją się mroczne sekrety.
Dumbo - obsada
Wśród gwiazdorskiej obsady znaleźli się: zdobywca Złotego Globu Colin Farrell, zdobywca Złotego Globu Michael Keaton, zdobywca Złotego Globu i nagrody Emmy Danny DeVito, a także zdobywczyni nagrody BAFTA oraz nominowana do Złotego Globu Eva Green. Będziemy mieli również okazję zobaczyć Roshana Setha, DeObii Oparei, Sharon Rooney i Douglasa Reitha.
Twórcy filmu "Dumbo"
W skład zespołu kreatywnego weszli: autor zdjęć Ben Davis (Strażnicy Galaktyki), nagrodzony Oscarem scenograf Rick Heinrichs (Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi), 4-krotnie nagrodzona Oscarem kostiumografka Colleen Atwood (Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona), montażysta Chris Lebenzon (Alicja w Krainie Czarów i Czarownica), a także zdobywca nagrody BAFTA, charakteryzator Paul Gooch (Alicja w Krainie Czarów.) Ehren Kruger jest autorem scenariusza i producentem filmu wraz z Katterli Frauenfelder, Derekiem Freyem (Frankenweenie) i Justinem Springerem (Tron: Dziedzictwo). Producentem wykonawczym jest Nigel Gostelow, a film wyreżyserował Tim Burton.