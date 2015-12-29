Han Solo: Gwiezdne wojny - historie. Poznaj załogę



Wejdź na pokład Sokoła Millenium i wybierz się w podróż do odległej galaktyki w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny - historie. Podczas serii śmiałych eskapad w ciemnych i niebezpiecznych zakątkach kryminalnego świata Han Solo poznaje swojego przyszłego drugiego pilota Chewbaccę i hazardzistę Lando Calrissiana. To podróż, która wyznaczy przyszłość jednego z najbardziej znanych bohaterów sagi Gwiezdne Wojny.

