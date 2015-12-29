Tygryskowe fikanie – Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych The Walt Disney Company (Polska) sp. z o. o. będzie administratorem danych osobowych przetwarzanymi w ramach „Tygryskowego fikania”.

Niniejsza informacja stanowi uzupełnienie naszej polityki prywatności i powinna być czytana łącznie z nią – przy czym, w zakresie wskazania administratora danych, ta informacja ma pierwszeństwo. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z praw osób, których dane dotyczą, lub sposobów kontaktu z nami, prosimy zapoznać się z polityką prywatności.

Co rejestrują nasze kamery?

Nasze kamery wykrywają ruch, jego natężenie oraz dźwięk. Możemy rejestrować przez kilka sekund obrazy tła, w tym przechodniów, w celu kalibracji i precyzyjnego dosotosowania kamery. Kamery ustawiamy pod kątem skierowanym w dół, aby obejmowały ograniczony obszar.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy rejestrować obrazy przechodniów, jak opisano wyżej. Nie dopasowujemy ani nie łączymy tych obrazów z innymi danymi. Nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych, takich jak dane biometryczne czy informacje o zdrowiu.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Zarejestrowane obrazy tła mogą być wykorzystywane do testowania lub kalibracji urządzenia w celu poprawy jakości działania. Nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych podmiotom trzecim.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Zarejestrowane obrazy możemy przechowywać przez krótki okres, nie dłużej niż 24 godziny, w celach opisanych powyżej.



