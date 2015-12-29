Avengers: dawniej i dziś
W ciągu 11 lat od powstania Filmowego Uniwersum Marvela Avengers pokonali wielu wrogów, a także obserwowali jak zmienia się ich życie oraz otaczający świat.
Jak bardzo zmienili się Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor i inni superbohaterowie od czasu, gdy po raz pierwszy pojawili się w Filmowym Uniwersum Marvela, aż do ostatecznej rozgrywki w filmie „Avengers: Koniec gry”?
Pod względem liczby filmów żadna inna postać nie może równać się z Tony Starkiem, który od czasu Iron Mana przebył długą drogę. Z „geniusza, miliardera, playboya, filantropa” Stark zmienił się w człowieka walczącego po stronie sił dobra. Musiał on zmierzyć się z wrogami z każdego zakątka wszechświata, a także spośród samych Avengers.
W filmie „Avengers: Wojna bez granic” Iron Man trafił w przestrzeń kosmiczną wraz ze Spider-Manem i Doktorem Strange, aby walczyć z dziećmi Thanosa. Tylko on i Nebula przeżyli pstryknięcie palców Thanosa. Film „Avengers: Koniec gry” zaczyna się właśnie w tym momencie, z Tonym samotnie dryfującym w kosmosie.
Steve Rogers, czyli Kapitan Ameryka, jest najlepiej przygotowany do roli superbohatera, ponieważ został do tego stworzony. W filmie „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” zgłasza się do programu mającego na celu stworzenie „superżołnierza” i zyskuje nadludzkie umiejętności. Dzięki niemu Tesserakt — jeden z Kamieni nieskończoności — nie trafia w niepowołane ręce, ale sam Rogers zostaje zamrożony na wiele dziesięcioleci. Budzi się tuż przed wydarzeniami przedstawionymi w serialu „Avengers: Zjednoczeni”.
W „Avengers: Wojna bez granic” nadal jest uważany za przestępcę po przeciwstawieniu się rządowi w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”, ale wkrótce wraz z Czarną Wdową i Falconem zostają zrekrutowani do pomocy w walce z Thanosem, w bitwie o Wakandę.
Pierwsza kobieta wśród Avengers zadebiutowała w filmie „Iron Man 2” jako nowa asystentka Tony’ego Starka. Wkrótce wyszło na jaw, że jest agentką T.A.R.C.Z.Y., Nataszą Romanow znaną jako Czarna Wdowa.
W filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” jej sojusz z Stevem Rogersem i Tonym Starkiem kruszy się, a w momencie rozpoczęcia filmu „Avengers: Wojna bez granic” ukrywa się przed przedstawicielami rządu. Podobnie jak inni Avengers Natalia przetrwała pstryknięcie palców Thanosa i w filmie „Avengers: Koniec gry” jest gotowa zrobić wszystko, co konieczne.
Podobnie jak Tony Stark, następca tronu Asgardu bardzo zmienił się od debiutu w 2011 r. W filmie „Thor” najstarszy syn Odyna, króla Asgardu, jest arogancki, lekkomyślny i raz po raz sprzeciwia się woli ojca. W ramach kary zostaje pozbawiony siły oraz Mjolnira i wygnany na Ziemię, a tron przejmuje jego brat Loki.
Thor po raz pierwszy mierzy się z Thanosem w filmie „Avengers: Wojna bez granic”, kiedy purpurowy barbarzyńca przejmuje statek wypełniony Asgardianami i zabija Lokiego. Thor dosłownie ląduje na przedniej szybie statku Strażników galaktyki, znajduje nową broń i nowych przyjaciół w osobach Rocketa oraz Groota, i ostatecznie trafia do Wakandy, aby ponownie stawić czoła Thanosowi.
Serum „superżołnierza” zamieniło wprawdzie w superbohatera Steve’a Rogersa, ale w przypadku fizyka jądrowego, dr Bruce’a Bannera, nie zadziałało zgodnie z planem. W wyniku naświetlenia silną dawką promieniowania gamma, w ramach próby odtworzenia programu z czasów II wojny światowej, powstał Niesamowity Hulk.
W filmie „Avengers: Wojna bez granic” Hulk jest pierwszym z Avengers, który walczy z Thanosem. Zostaje jednak pokonany. Załamany porażką, nie pojawia się już w filmie i Bruce Banner musi walczyć we własnej postaci w zbroi Iron Mana "Hulkbuster".
Spostrzegawczy fani Marvela z pewnością dostrzegli krótkie pojawienie się Clinta Bartona (Hawkeye) w filmie „Thor” z 2011 r., ale szeroka publiczność poznała go znacznie później.
W przeciwieństwie do innych Avengers Barton nie pojawił się w filmie „Avengers: Wojna bez granic”, ponieważ wraz z Ant-Manem (Scottem Langiem) przebywał w areszcie domowym. Wiemy, że powróci w „Avengers: Koniec gry”. Z nową bronią i nową fryzurą.
"Avengers: Koniec gry" w kinach od 25 kwietnia.