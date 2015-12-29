Avengers: dawniej i dziś

Pod względem liczby filmów żadna inna postać nie może równać się z Tony Starkiem, który od czasu Iron Mana przebył długą drogę. Z „geniusza, miliardera, playboya, filantropa” Stark zmienił się w człowieka walczącego po stronie sił dobra. Musiał on zmierzyć się z wrogami z każdego zakątka wszechświata, a także spośród samych Avengers.

W filmie „Avengers: Wojna bez granic” Iron Man trafił w przestrzeń kosmiczną wraz ze Spider-Manem i Doktorem Strange, aby walczyć z dziećmi Thanosa. Tylko on i Nebula przeżyli pstryknięcie palców Thanosa. Film „Avengers: Koniec gry” zaczyna się właśnie w tym momencie, z Tonym samotnie dryfującym w kosmosie.