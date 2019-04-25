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Marvel Studios, Avengers: Koniec gry
Czwarta część sagi Avengers to kulminacja 22 dotychczasowych filmów z serii. Najpotężniejsi ziemscy bohaterowie zrozumieją wreszcie, jak krucha jest nasza rzeczywistość i jakich poświęceń wymaga jej obrona. To opowieść o przyjaźni, współpracy i pojednaniu w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia.
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ReżyseriaAnthony Russo, Joe Russo
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ScenariuszChristopher Markus, Stephen McFeely
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ProdukcjaKevin Feige
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ObsadaRobert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Zoë Saldana, Tessa Thompson, Rene Russo