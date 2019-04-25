Marvel Studios, Avengers: Koniec gry

Czwarta część sagi Avengers to kulminacja 22 dotychczasowych filmów z serii. Najpotężniejsi ziemscy bohaterowie zrozumieją wreszcie, jak krucha jest nasza rzeczywistość i jakich poświęceń wymaga jej obrona. To opowieść o przyjaźni, współpracy i pojednaniu w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia.