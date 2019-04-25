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Marvel Studios, Avengers: Koniec gry

IV

3 godz. 1min

25 kwietnia 2019

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Czwarta część sagi Avengers to kulminacja 22 dotychczasowych filmów z serii. Najpotężniejsi ziemscy bohaterowie zrozumieją wreszcie, jak krucha jest nasza rzeczywistość i jakich poświęceń wymaga jej obrona. To opowieść o przyjaźni, współpracy i pojednaniu w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia.

Ocena: IV
Czas trwania: 3 godz. 1min
Data premiery: 25 kwietnia 2019

  • Reżyseria

    Anthony Russo, Joe Russo

  • Scenariusz

    Christopher Markus, Stephen McFeely

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Karen Gillan, Zoë Saldana, Tessa Thompson, Rene Russo

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