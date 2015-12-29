Dziadek do orzechów i cztery królestwa: Poznaj królestwa

W każde Święta wiele rodzin zachwyca się historią „Dziadka do orzechów”. W tym roku będziesz mieć okazję obejrzeć zupełnie nową jej wersję i przeżyć fantastyczną przygodę w magicznym świecie.

W filmie „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” występuje Mackenzie Foy, która wcieliła się w postać ciekawej i pomysłowej Klary. Jej rodzinę czekają pierwsze Święta bez matki, a Klara niezamierzenie wyrusza w podróż w poszukiwaniu klucza, który może przywrócić harmonię niestabilnemu światu.



Podążając za tajemniczą złotą nicią Klara wkracza do równoległego świata, który jest podzielony na cztery królestwa. Tutaj możesz je poznać jeszcze przed premierą filmu (ale bez ujawniania fabuły!)…