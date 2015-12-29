Dziadek do orzechów i cztery królestwa: Poznaj królestwa
W każde Święta wiele rodzin zachwyca się historią „Dziadka do orzechów”. W tym roku będziesz mieć okazję obejrzeć zupełnie nową jej wersję i przeżyć fantastyczną przygodę w magicznym świecie.
W filmie „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” występuje Mackenzie Foy, która wcieliła się w postać ciekawej i pomysłowej Klary. Jej rodzinę czekają pierwsze Święta bez matki, a Klara niezamierzenie wyrusza w podróż w poszukiwaniu klucza, który może przywrócić harmonię niestabilnemu światu.
Podążając za tajemniczą złotą nicią Klara wkracza do równoległego świata, który jest podzielony na cztery królestwa. Tutaj możesz je poznać jeszcze przed premierą filmu (ale bez ujawniania fabuły!)…
Grafika koncepcyjna Pałacu z filmu "Dziadek do orzechów i cztery królestwa".
Pałac
Zanim trafisz do czterech królestw poznasz Pałac, który jest ich zwornikiem, a zarazem centrum filmu. Budowla, inspirowana rosyjskim wzornictwem i architekturą, w niczym nie przypomina pałaców z klasycznych bajkach.
Wewnątrz Pałacu znajduje się sala tronowa, z której można zobaczyć każde królestwo. Żeby do niej wejść, Klara musi przechytrzyć Cavaliera (Omid Djalili) i Harlequina (Jack Whitehall) - strażników pałacu, którzy wolą raczej uciekać przed niebezpieczeństwem niż z nim walczyć.
Grafika koncepcyjna Królestwa Kwiatów z filmu "Dziadek do orzechów i cztery królestwa".
Królestwo Kwiatów
Pierwszą krainą jest Królestwo Kwiatów - ojczyzna pszczelarzy i rolników, którzy hodują kwiaty i pszenicę.
To malownicze miejsce, inspirowane holenderskimi wiatrakami i wioskami południowej Anglii, obfituje w kwiaty, owoce i warzywa. Władzę w Królestwie Kwiatów sprawuje Florian (Eugenio Derbez). Emocjonalny, ekstrawagancki i pełen entuzjazmu monarcha unika konfliktów. Wita Klarę ucztą i zabawą.
Grafika koncepcyjna Królestwa Śnieżynek z filmu "Dziadek do orzechów i cztery królestwa".
Królestwo Śnieżynek
W tej krainie mieszkają politycy, producenci lodu i górnicy. Przypomina ona gigantyczny hotel lodowy, a jego mieszkańcy przemieszczają się głównie saniami zaprzężonymi w jelenie. Władzę sprawuje tu Zamroży (Richard E. Grant), uprzejmy dżentelmen, który jest znacznie bardziej przyjazny, niż sugeruje to jego mroźny wygląd.
Grafika koncepcyjna Królestwa Słodyczy z filmu "Dziadek do orzechów i cztery królestwa".
Królestwo Słodyczy
Nugatowe ściany, czekoladowe dachówki i landrynkowe witraże to marzenie każdego miłośnika łakoci.
Panuje tu Cukrowa Wróżka (Keira Knightley), której suknia zrobiona jest ze skrystalizowanego cukru. Jako regentka, a także przyjaciółka zmarłej matki Klary, z miłością wita dziewczynę i mianuje ją gościem honorowym wystawnego przyjęcia.
Czwarte Królestwo
Każde z trzech królestw zachwyca barwnymi postaciami i niepowtarzalnym wystrojem. Natomiast mieszkańców wszystkich krain łączy jedna rzecz — strach przed złowieszczym Czwartym Królestwem.
Jego dawną nazwę, Królestwo Zabawy, przypomina opuszczona karuzela i zapomniane wesołe miasteczko. Niestety, zacięty spór doprowadził do wygnania dawnej władczyni. Dziś rządzi tu okrutna Matka Cyrkonia (Helen Mirren) z ognistymi włosami, popękaną twarzą lalki i armią myszy. Niewykluczone, że Klara będzie musiała stawić jej czoła.