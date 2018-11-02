Dziadek do orzechów i cztery królestwa

W magicznej adaptacji klasycznej opowieści - Dziadek do orzechów, Klara poszukuje niezwykłego klucza, który otworzy pudełko z wyjątkowym podarkiem. Na przyjęciu świątecznym u swego ojca chrzestnego, Klara podąża za złotą nicią, prowadzącą do równoległego świata gdzie znajduje się klucz. Bohaterka spotyka żołnierza, armię myszy oraz regentów trzech magicznych królestw. Aby odzyskać klucz dziewczynka musi stawić czoła Czwartemu Królestwu, którym włada złowroga Matka Cyrkonia oraz przywrócić tajemniczym krainom pokój.