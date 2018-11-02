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Dziadek do orzechów i cztery królestwa

II

1 godz. 39min

2 listopada 2018

Przygodowe, Rodzina, Fantasy

W magicznej adaptacji klasycznej opowieści - Dziadek do orzechów, Klara poszukuje niezwykłego klucza, który otworzy pudełko z wyjątkowym podarkiem. Na przyjęciu świątecznym u swego ojca chrzestnego, Klara podąża za złotą nicią, prowadzącą do równoległego świata gdzie znajduje się klucz. Bohaterka spotyka żołnierza, armię myszy oraz regentów trzech magicznych królestw. Aby odzyskać klucz dziewczynka musi stawić czoła Czwartemu Królestwu, którym włada złowroga Matka Cyrkonia oraz przywrócić tajemniczym krainom pokój.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 39min
Data premiery: 2 listopada 2018

  • Reżyseria

    Lasse Hallström, Joe Johnston

  • Scenariusz

    Ashleigh Powell

  • Produkcja

    Mark Gordon, Larry Franco

  • Obsada

    Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Jayden Fowora-Knight, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman

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