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Aladyn (2019)

2 godz. 8min

24 maja 2019

Przygodowe, Rodzina, Fantasy, Film aktorski

Disney przedstawia zapierającą dech w piersiach aktorską adaptację klasycznej animacji - Aladyn. To ekscytująca opowieść o uroczym złodziejaszku Aladynie, dzielnej księżniczce Dżasminie oraz Dżinie, od którego może zależeć przyszłość ich obojga. W filmie w reżyserii Guya Ritchie zobaczymy całą plejadę gwiazd, w tym Willa Smitha w roli niesamowitego Dżina, Menę Massouda jako nieustraszonego Aladdyna i Naomi Scott w roli pięknej i odważnej księżniczki Agrabahu - Dżasminy.

Ocena:
Czas trwania: 2 godz. 8min
Data premiery: 24 maja 2019

  • Reżyseria

    Guy Ritchie

  • Scenariusz

    John August, Guy Ritchie

  • Produkcja

    Dan Lin, Jonathan Eirich

  • Obsada

    Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

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