Aladyn (2019)

Disney przedstawia zapierającą dech w piersiach aktorską adaptację klasycznej animacji - Aladyn. To ekscytująca opowieść o uroczym złodziejaszku Aladynie, dzielnej księżniczce Dżasminie oraz Dżinie, od którego może zależeć przyszłość ich obojga. W filmie w reżyserii Guya Ritchie zobaczymy całą plejadę gwiazd, w tym Willa Smitha w roli niesamowitego Dżina, Menę Massouda jako nieustraszonego Aladdyna i Naomi Scott w roli pięknej i odważnej księżniczki Agrabahu - Dżasminy.