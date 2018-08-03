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Ant-Man i Osa

1 godz. 58min

3 sierpnia 2018

Sensacyjno - przygodowe, Komedia, Sci-fi, Superbohaterowie

Scott Lang próbuje pogodzić życie domowe z obowiązkami superbohatera, lecz okazuje się, że ponownie musi przywdziać kostium Ant-Mana, by wspólnie z Osą odkryć sekrety przeszłości.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 58min
Data premiery: 3 sierpnia 2018

  • Reżyseria

    Peyton Reed

  • Scenariusz

    Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson

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