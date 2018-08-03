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Ant-Man i Osa
Scott Lang próbuje pogodzić życie domowe z obowiązkami superbohatera, lecz okazuje się, że ponownie musi przywdziać kostium Ant-Mana, by wspólnie z Osą odkryć sekrety przeszłości.
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ReżyseriaPeyton Reed
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ScenariuszChris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
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ProdukcjaKevin Feige
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ObsadaPaul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, David Dastmalchian, Tip "T.I." Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale, Randall Park, Abby Ryder Fortson