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Ant-Man i Osa: Kwantomania

III

2 godz. 5min

17 lutego 2023

Sensacyjne, Przygodowe, Komedia, Superbohaterowie

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton), będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe. Reżyserem filmu jest Peyton Reed, producentami zostali Kevin Feige i Stephen Broussard, a w rolę Kanga wciela się Jonathan Majors.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 5min
Data premiery: 17 lutego 2023

  • Reżyseria

    Peyton Reed

  • Produkcja

    Kevin Feige, Stephen Broussard

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