Avatar: Istota wody

James Cameron wraca na Pandorę w pełnym emocji i akcji widowisku przygodowym. W Avatar: Istota wody osiąga wyżyny artystyczne, eksplorując nieodkryte dotąd regiony. W rozgrywającym się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części Avatar: Istota wody, śledzimy losy Sullych (Jake’a, Neytiri i ich dzieci) zmuszonych do zmierzenia się z licznymi problemami. Muszą chronić siebie nawzajem, walczyć o życie, wreszcie stawić czoło tragedii. A wszystko to na tle wspaniałych terenów Pandory zamieszkałych przez nieznane dotąd widzom klany Na’vi i egzotyczne istoty morskie obecne w niezmierzonym oceanie. Wyreżyserowana przez Jamesa Camerona pierwsza część była nominowana w wielu kategoriach do Nagród Akademii Filmowej®, w tym dla Najlepszego filmu, i stała się trzecim najbardziej kasowym tytułem w historii, jak również wyznaczyła nowy standard efektów specjalnych. W wyprodukowanej przez Camerona i jego wieloletniego współpracownika Jona Landaua produkcji Lightstorm Entertainment wystąpili: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis i Kate Winslet. Do znakomitej obsady dołączyli także utalentowani aktorzy młodego pokolenia: Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass i Jack Champion. Uwaga: niektóre sceny mogą wywołać problemy zdrowotne u widzów wrażliwych na migające światła.