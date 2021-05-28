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Cruella

II

2 godz. 14min

28 maja 2021

Komedia, Kryminalne, Film aktorski

Nagrodzona Oscarem® Emma Stone („La La Land”) wystąpi w nowym filmie Disneya „Cruella” opowiadającym o buntowniczych początkach jednej z najsłynniejszych i najbardziej zakręconych na punkcie mody kinowych adwersarek w roli legendarnej Cruelli De Mon. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70. XX wieku na tle punkowej rewolucji i skupia się na na młodej oszustce Estelli. Bystra i kreatywna dziewczyna chce zdobyć sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei, którzy doceniają jej przestępcze skłonności. Razem budują sobie nowe życie na ulicach Londynu. Pewnego dnia modowy talent Estelli zwraca uwagę baronowej von Hellman - legendy mody, która jest niszczycielsko szykowna i złowieszczo stylowa. W jej rolę wciela się dwukrotna zdobywczyni Oscara® Emma Thompson („Howards End”, „Rozważna i romantyczna”). Ich znajomość stanie się motorem serii wydarzeń, które popchną Estellę w mroczne zakamarki jej osobowości i sprawią, że zmieni się w nieokiełznaną, modną i żądną zemsty Cruellę. Film wyreżyserował Craig Gillespie („Jestem najlepsza. Ja, Tonya”) na podstawie scenariusza Dany Fox i Tony’ego McNamary, a nad historią pracowali Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel i Steve Zissis. Film wyprodukowali Andrew Gunn („Zakręcony piątek”), Marc Platt („Mary Poppins powraca”) oraz Kristin Burr („Krzysiu, gdzie jesteś?”). Producentami wykonawczymi filmu są Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff i Glenn Close. Dwukrotnie nagrodzona Oscarem® kostiumolożka Jenny Beavan („Mad Max: Na drodze gniewu”, „Pokój z widokiem”) stworzyła piękne i pełne wyobraźni kostiumy, które wręcz żyją własnym życiem.

Ocena: II
Czas trwania: 2 godz. 14min
Data premiery: 28 maja 2021

  • Reżyseria

    Craig Gillespie

  • Scenariusz

    Dana Fox, Tony McNamara

  • Produkcja

    Andrew Gunn, Marc Platt, Kristin Burr

  • Obsada

    Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, Tipper Seifert Cleveland, Kayvan Novak, John McCrea, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch, Dylan Lowe, Paul Bazely, Abraham Popoola, Leo Bill, Ninette Finch, Sarah Crowden

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