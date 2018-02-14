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Czarna pantera

Unrated

2 godz. 14min

14 lutego 2018

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Kiedy młody król T'Challa zostaje wciągnięty w konflikt ze starym wrogiem, zagrażającym jego ojczyźnie Wakandzie i całemu światu, musi uwolnić pełną moc Czarnej Pantery, by wszystkich ocalić.

Ocena: Unrated
Czas trwania: 2 godz. 14min
Data premiery: 14 lutego 2018

  • Reżyseria

    Ryan Coogler

  • Scenariusz

    Ryan Coogler, Joe Robert Cole

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

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