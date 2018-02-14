* Obowiązują Warunki użytkowania
Czarna pantera
Kiedy młody król T'Challa zostaje wciągnięty w konflikt ze starym wrogiem, zagrażającym jego ojczyźnie Wakandzie i całemu światu, musi uwolnić pełną moc Czarnej Pantery, by wszystkich ocalić.
-
ReżyseriaRyan Coogler
-
ScenariuszRyan Coogler, Joe Robert Cole
-
ProdukcjaKevin Feige
-
ObsadaChadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba