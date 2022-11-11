Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

III

2 godz. 43min

11 listopada 2022

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Po śmierci powszechnie kochanego T’Chalii, królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i potężne Dora Milaje (między innymi Florence Kasumba) walczą w obronie swojego kraju przed zakusami obcych mocarstw. Aby otworzyć nowy rozdział w dziejach Wakandy, bohaterowie łączą siły z członkinią Psów Wojny, Nakią (Lupita Nyong’o) i Everettem K. Rossem (Martin Freeman). Scenariusz filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisali Joe Robert Cole i Ryan Coogler. Reżyseria: Ryan Coogler.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 43min
Data premiery: 11 listopada 2022

  • Reżyseria

    Ryan Coogler

  • Produkcja

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Obsada

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena, Alex Livinalli, Martin Freeman

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