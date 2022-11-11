Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Po śmierci powszechnie kochanego T’Chalii, królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i potężne Dora Milaje (między innymi Florence Kasumba) walczą w obronie swojego kraju przed zakusami obcych mocarstw. Aby otworzyć nowy rozdział w dziejach Wakandy, bohaterowie łączą siły z członkinią Psów Wojny, Nakią (Lupita Nyong’o) i Everettem K. Rossem (Martin Freeman). Scenariusz filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu napisali Joe Robert Cole i Ryan Coogler. Reżyseria: Ryan Coogler.