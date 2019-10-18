* Obowiązują Warunki użytkowania

Czarownica 2

1 godz. 59min

18 października 2019

Sensacyjno - przygodowe, Rodzina, Fantasy

Kultowy czarny charakter powraca w nowym filmie Disneya, Czarownica 2. Między Diaboliną i Aurorą wszystko układa się coraz lepiej. Dawna nienawiść i cierpienia odeszły w niepamięć, ustępując miejsca głębokiemu oddaniu. Wszyscy świętują nadchodzący ślub Aurory z księciem Filipem, licząc, że ich związek połączy sojuszem dwa sąsiadujące królestwa, Ulstad i Knieję. Lecz stosunki między ludźmi a istotami magicznymi wciąż są napięte, a kiedy na scenie pojawia się nowa, potężna rasa, Diabolina i Aurora niespodziewanie znajdują się po przeciwnych stronach w Wielkiej Wojnie, która wystawi na próbę ich miłość i oddanie. W rolach głównych Angelina Jolie, Elle Fanning i Michelle Pfeiffer jako królowa Ingrith.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 59min
Data premiery: 18 października 2019

  • Reżyseria

    Joachim Rønning

  • Scenariusz

    Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue

  • Produkcja

    Joe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson

  • Obsada

    Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville

Więcej filmów

Śledź profile Disneya na:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube