Czarownica 2

Kultowy czarny charakter powraca w nowym filmie Disneya, Czarownica 2. Między Diaboliną i Aurorą wszystko układa się coraz lepiej. Dawna nienawiść i cierpienia odeszły w niepamięć, ustępując miejsca głębokiemu oddaniu. Wszyscy świętują nadchodzący ślub Aurory z księciem Filipem, licząc, że ich związek połączy sojuszem dwa sąsiadujące królestwa, Ulstad i Knieję. Lecz stosunki między ludźmi a istotami magicznymi wciąż są napięte, a kiedy na scenie pojawia się nowa, potężna rasa, Diabolina i Aurora niespodziewanie znajdują się po przeciwnych stronach w Wielkiej Wojnie, która wystawi na próbę ich miłość i oddanie. W rolach głównych Angelina Jolie, Elle Fanning i Michelle Pfeiffer jako królowa Ingrith.