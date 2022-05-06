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Doktor Strange w multiwersum obłędu
DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU Wytwórni Marvel to prawdziwa podróż w nieznane. Uniwersum Marvela odsłania sekrety Multiwersum, a doktor Strange (Benedict Cumberbatch) zbiera starych i nowych sojuszników i rusza w szaloną podróż przez pełne niebezpieczeństw alternatywne światy, by stawić czoło tajemniczemu wrogowi.
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ReżyseriaSam Raimi
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ObsadaBenedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams