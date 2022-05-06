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Doktor Strange w multiwersum obłędu

III

2 godz. 6min

6 maja 2022

Sensacyjno - przygodowe, Fantasy, Superbohaterowie

DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU Wytwórni Marvel to prawdziwa podróż w nieznane. Uniwersum Marvela odsłania sekrety Multiwersum, a doktor Strange (Benedict Cumberbatch) zbiera starych i nowych sojuszników i rusza w szaloną podróż przez pełne niebezpieczeństw alternatywne światy, by stawić czoło tajemniczemu wrogowi.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 6min
Data premiery: 6 maja 2022

  • Reżyseria

    Sam Raimi

  • Obsada

    Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams

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