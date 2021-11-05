Eternals

ETERNALS to film Marvel Studios, ukazujący losy pradawnych bohaterów, którzy od zarania dziejów chronili Ziemię. Gdy na naszą planetę powracają monstrualne istoty zwane Dewiantami, Eternalsi muszą znów połączyć siły, by stanąć w obronie ludzkości. W obsadzie znajdziemy całą plejadę gwiazd: Gemma Chan wciela się w miłującą ludzkość Sersi, Richard Madden w potężnego Ikarisa, Kumail Nanjiani w energicznego Kingo, Lia McHugh w wiecznie młodą Sprite, a Brian Tyree Henry w genialnego wynalazcę Fajstosa. Ponadto w filmie grają: Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Barry Keoghan jako samotnik Druig, Don Lee jako mocarny Gilgamesz, Kit Harington jako Dane Whitman, Salma Hayek jako mądra przywódczyni Ajak i Angelina Jolie jako waleczna wojowniczka Tena. Film wyreżyserowała Chloé Zhao, producentami byli Kevin Feige i Nate Moore, a Louis D’Esposito, Victoria Alonso i Kevin de la Noy - producentami wykonawczymi. Scenariusz opracowali Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo i Kaz Firpo na podstawie pomysłu Ryana Firpo i Kaza Firpo.