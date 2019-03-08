* Obowiązują Warunki użytkowania

Kapitan Marvel

2 godz. 4min

8 marca 2019

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Kapitan Marvel to film przygodowy osadzony w czasach, których jeszcze nigdy nie pokazano w Marvel Cinematic Universe. Zobacz, jak Carol Danvers staje się jedną z najpotężniejszych bohaterek w całym wszechświecie.

Ocena:
Czas trwania: 2 godz. 4min
Data premiery: 8 marca 2019

  • Reżyseria

    Anna Boden, Ryan Fleck

  • Scenariusz

    Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

Więcej filmów

Śledź profile Disneya na:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube