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Kapitan Marvel
Kapitan Marvel to film przygodowy osadzony w czasach, których jeszcze nigdy nie pokazano w Marvel Cinematic Universe. Zobacz, jak Carol Danvers staje się jedną z najpotężniejszych bohaterek w całym wszechświecie.
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ReżyseriaAnna Boden, Ryan Fleck
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ScenariuszAnna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet
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ProdukcjaKevin Feige
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ObsadaBrie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace