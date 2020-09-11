Mulan (2020)
Film Disneya „Mulan” cenionej reżyserki Niki Caro to epicka opowieść o legendarnej, chińskiej wojowniczce. Nieustraszona dziewczyna, Mulan, z miłości do rodziny i ojczyzny podejmuje wielkie ryzyko, by stać się jedną z największych bohaterek w historii Chin. Gdy cesarz obwieszcza edykt, na mocy którego jeden mężczyzna z każdej rodziny musi wstąpić do armii, aby bronić kraju przed najeźdźcami z Północy, Hua Mulan, najstarsza córka zasłużonego wojownika, postanawia zastąpić swego chorego ojca. W przebraniu mężczyzny, jako Hua Jun, zostaje poddana licznym próbom, musi nauczyć się korzystać ze swojej wewnętrznej siły i odkryć cały swój potencjał. Mulan stanie się wielką wojowniczką, zyska szacunek oraz wdzięczność całego narodu, a nade wszystko - własnego ojca.
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ReżyseriaNiki Caro
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ScenariuszRick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin
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ProdukcjaChris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed
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ObsadaYifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng