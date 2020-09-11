Mulan (2020)

II

1 godz. 55min

11 września 2020

Sensacyjno - przygodowe, Dramat, Film aktorski

Film Disneya „Mulan” cenionej reżyserki Niki Caro to epicka opowieść o legendarnej, chińskiej wojowniczce. Nieustraszona dziewczyna, Mulan, z miłości do rodziny i ojczyzny podejmuje wielkie ryzyko, by stać się jedną z największych bohaterek w historii Chin. Gdy cesarz obwieszcza edykt, na mocy którego jeden mężczyzna z każdej rodziny musi wstąpić do armii, aby bronić kraju przed najeźdźcami z Północy, Hua Mulan, najstarsza córka zasłużonego wojownika, postanawia zastąpić swego chorego ojca. W przebraniu mężczyzny, jako Hua Jun, zostaje poddana licznym próbom, musi nauczyć się korzystać ze swojej wewnętrznej siły i odkryć cały swój potencjał. Mulan stanie się wielką wojowniczką, zyska szacunek oraz wdzięczność całego narodu, a nade wszystko - własnego ojca.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 55min
Data premiery: 11 września 2020

  • Reżyseria

    Niki Caro

  • Scenariusz

    Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

  • Produkcja

    Chris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed

  • Obsada

    Yifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng

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