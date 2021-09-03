Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Simu Liu wciela się w tytułowego bohatera SHANG-CHI I LEGENDA DZIESIĘCIU PIERŚCIENI, który musi zmierzyć się z trudną do zaakceptowania przeszłością, i skonfrontować się z ojcem, przywódcą organizacji terrorystycznej Dziesięć Pierścieni. Na ekranie pojawia się także Awkwafina, w roli Katy, przyjaciółki Shang-Chi, oraz Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, a także Michelle Yeoh jako Ying Nan i Tony Leung jako Xu Wenwu. Film wyreżyserował Destin Daniel Cretton, za produkcję odpowiadali Kevin Feige i Jonathan Schwartz, producentami wykonawczymi zaś byli Loius D’Esposito, Victoria Alonso i Charles Newirth. Scenariusz napisali Dave Callaham, Destin Daniel Cretton i Andrew Lanham, nad fabułą czuwali Dave Callaham i Destin Daniel Cretton.