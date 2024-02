Wyprodukowany przez Disneya i Pixara film „W głowie się nie mieści 2” to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza: Niepewność. A to dopiero początek zmian. Reżyseria: Kelsey Mann, produkcja: Mark Nielsen. „W głowie się nie mieści 2” wkrótce w kinach.