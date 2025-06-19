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Elio

II

1 godz. 39min

19 czerwca 2025

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Komedia, Sci-fi

Elio, młody marzyciel i pasjonat kosmosu, niespodziewanie zostaje przeniesiony do międzygalaktycznej organizacji zrzeszającej przedstawicieli najdalszych zakątków wszechświata. Przez pomyłkę uznany za lidera Ziemi, staje przed wyzwaniem, które wywraca jego życie do góry nogami. W obliczu międzyplanetarnego kryzysu Elio musi odnaleźć się w świecie pełnym niezwykłych istot, zbudować z nimi porozumienie oraz odkryć prawdę o swojej tożsamości i roli we wszechświecie.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 39min
Data premiery: 19 czerwca 2025

  • Reżyseria

    Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

  • Produkcja

    Mary Alice Drumm

  • Obsada

    Tymon Bitkowski, Maria Sobocińska, Jerzy Darocha, Jakub Wieczorek, Julia Pietrucha, Magdalena Herman- Urbańska

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