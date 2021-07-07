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Wyprawa do dżungli
Dołącz do uwielbianych przez widzów Dwyane’a Johnsona i Emily Blunt i weź udział w przygodzie życia w filmie „Wyprawa do dżungli” Disneya – pełnej przygód wyprawie w głąb Amazonii w towarzystwie dowcipnego kapitana Franka Wolffa oraz nieustraszonej badaczki doktor Lily Houghton. Lily wyrusza z Londynu do amazońskiej dżungli, aby odkryć starożytne drzewo posiadające właściwości uzdrawiające, korzystając na pokładzie rozklekotanej łajby o nazwie La Quila z pozostawiających wiele do życzenia usług Franka w roli przewodnika. Jest zdeterminowana, aby odnaleźć drzewo, które może zmienić przyszłość medycyny. Porwany przez wir przygody niezwykły duet napotyka niezliczone przeszkody i ponadnaturalne moce kryjące się pod pozornym pięknem lasów deszczowych. W miarę odkrywania sekretów poszukiwanego drzewa ważą się losy zarówno Lily i Franka, jak i przyszłość ludzkości.
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ReżyseriaJaume Collet-Serra
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ScenariuszMichael Green, Glenn Ficarra, John Requa
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ProdukcjaJohn Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia
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ObsadaDwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi