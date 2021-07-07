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Wyprawa do dżungli

2 godz. 7min

30 lipca 2021

Sensacyjne, Przygodowe, Komedia

Dołącz do uwielbianych przez widzów Dwyane’a Johnsona i Emily Blunt i weź udział w przygodzie życia w filmie „Wyprawa do dżungli” Disneya – pełnej przygód wyprawie w głąb Amazonii w towarzystwie dowcipnego kapitana Franka Wolffa oraz nieustraszonej badaczki doktor Lily Houghton. Lily wyrusza z Londynu do amazońskiej dżungli, aby odkryć starożytne drzewo posiadające właściwości uzdrawiające, korzystając na pokładzie rozklekotanej łajby o nazwie La Quila z pozostawiających wiele do życzenia usług Franka w roli przewodnika. Jest zdeterminowana, aby odnaleźć drzewo, które może zmienić przyszłość medycyny. Porwany przez wir przygody niezwykły duet napotyka niezliczone przeszkody i ponadnaturalne moce kryjące się pod pozornym pięknem lasów deszczowych. W miarę odkrywania sekretów poszukiwanego drzewa ważą się losy zarówno Lily i Franka, jak i przyszłość ludzkości.

Czas trwania: 2 godz. 7min
Data premiery: 30 lipca 2021

  • Reżyseria

    Jaume Collet-Serra

  • Scenariusz

    Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa

  • Produkcja

    John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia

  • Obsada

    Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi

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