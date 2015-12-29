Wszystko o filmie "Kapitan Marvel"
Tej wiosny powrócisz do lat 90. XX wieku. "Kapitan Marvel" to pierwszy film Filmowego Uniwersum Marvela z superbohaterką w głównej roli. W jej rolę wcieli się Brie Larson.
Poznaj historię i twórców filmu "Kapitan Marvel".
Nowa bohaterka wznosi się w powietrze
Przy ogromnej liczbie komiksów i postaci, spośród których możemy wybierać, ten film pokazuje, dlaczego Kapitan Marvel zajmuje wyjątkową pozycję w Filmowym Uniwersum Marvela. Od początku bohaterka, którą gra Brie Larson, posiada niezwykłe moce. Nie pamięta jednak swojej przeszłości i życia na Ziemi jako Carol Danvers.
„Na początku filmu obserwujemy jak Kapitan Marvel walczy po stronie Kree w wojnie ras Kree i Skrull. Nie pamięta, że kiedyś była człowiekiem — mówi serwisowi OhMyDisney producent wykonawczy Jonathan Schwartz. — Film opowiada o powrocie Kapitan Marvel na Ziemię, gdzie uświadamia sobie, że jej ludzkie korzenie mają związek z ważnymi aspektami tej wojny. Tak więc pod wieloma względami jest to klasyczna historia o pochodzeniu Marvel, ale opowiedziana na odwrót”.
W poszukiwaniu idealnej Kapitan Marvel
Wprowadzenie zupełnie nowej superbohaterki oznaczało konieczność znalezienia aktorki, która pasowałaby do Filmowego Uniwersum Marvela i potrafiłaby oddać ogromną moc odtwarzanej postaci. Nagrodzona Oscarem Brie Larson doskonale poradziła sobie z tym zadaniem.
„Kiedy dowiedzieliśmy się, że Brie Larson może być zainteresowana dołączeniem do Filmowego Uniwersum Marvela, przedstawiliśmy jej pomysł na film — wspomina prezes Marvel Studios Kevin Feige. — Była ona wielką fanką bohaterki komiksu, a przedstawienie jej podczas festiwalu Comic-Con to jeden z najważniejszych momentów mojej kariery w firmie Marvel”.
„Te filmy są częścią tego, co kształtuje naszą kulturę, tego, kim jesteśmy i jakie wartości cenimy. To niesamowite — wyjaśnia Larson. — Przed ogłoszeniem, że to ja będę grać Kapitan Marvel, chyba nie miałam pełnej świadomości ich kulturowego znaczenia. Ale powoli zaczął do mnie docierać ogrom i ciężar tego wszystkiego”.
Gwiazdy w rolach drugoplanowych
Tytułowa bohaterka może dla wielu być kimś nowym, ale w filmie nie zabraknie znajomych twarzy. Należy do nich Nick Fury (Samuel L. Jackson), który powraca po występie w scenie po napisach w "Avengers: Wojna bez granic". Ale obecny Fury w niczym nie przypomina tego, którego znamy.
Samuel L. Jackson zdradził, czego możemy się dowiedzieć. Między innymi „prawdopodobnie powodów tego, co stało się z jego okiem”. Dodał jeszcze: „Okaże się, że ma on rodzinę, o której wspomina się w filmie. Poznamy też tło, o którym wcześniej nie mówiliśmy - skąd pochodzi i co zrobił. Zdarzają się sytuacje, w których reaguje na wydarzenia jak zwykły człowiek - okazując strach i podziw, zanim nauczy się kontrolować emocje w inny sposób”.
Inne znajome postacie to Agent Coulson (Clark Gregg), a także Ronan (Lee Pace) i Korath (Djimon Hounsou) ze Strażników Galaktyki z 2014 r.
Sojusznicy i Starforce
Starając się odzyskać utracone wspomnienia, Danvers przypomina sobie coś po spotkaniu z przyjaciółką Marią Rambeau, która również była pilotem wojskowym. Aktorka Lashana Lynch wyjaśniła szczególną dynamikę między tymi dwiema postaciami oraz jej wpływ na wydarzenia w filmie: „Pomiędzy przyjaciółkami dochodzi do niezwykłej wymiany energii i [Kapitan Marvel] ma przebłyski tych emocji. Tylko poprzez rozmowy i opowieści [Rambeau] o sobie wspomnienia zaczynają wracać.“
Przez wieki Kree walczyli z inną rasą obcych, Skrull — Jude Law odtwarza rolę dowódcy Kree Starforce. „Przed tym filmem miałem wrażenie, jakby gdzieś odbywała się impreza, o której mówi się od lat, a ja znam i podziwiam wszystkich, którzy na nią idą, a potem nagle zdałem sobie sprawę, że jeszcze nie dostałem zaproszenia — mówi Law. — Tak więc otrzymanie zaproszenia to przyjemne uczucie, a udział w czymś, co podziwiam i kocham, budzi niesamowite emocje”.
Najpotężniejsza bohaterka na Ziemi
Przy tak wielu postaciach w Filmowym Uniwersum Marvela jest mnóstwo superbohaterów, którym można by poświęcić odrębny film. W oczach Jacksona Kapitan Marvel nadawała się do tego idealnie. „To chyba najsilniejsza spośród postaci obdarzonych supermocami, które ostatnio zmagały się z wieloma przeciwnościami, jak widzieliśmy w Wojnie bez granic. A więc teraz wiemy, że potrzebujemy czegoś, co jest tak potężne jak Thanos, i w pewnym momencie poznamy jej prawdziwą moc i dowiemy się, do czego jest zdolna”.