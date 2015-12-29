Wszystko o filmie "Kapitan Marvel"

Nowa bohaterka wznosi się w powietrze

Przy ogromnej liczbie komiksów i postaci, spośród których możemy wybierać, ten film pokazuje, dlaczego Kapitan Marvel zajmuje wyjątkową pozycję w Filmowym Uniwersum Marvela. Od początku bohaterka, którą gra Brie Larson, posiada niezwykłe moce. Nie pamięta jednak swojej przeszłości i życia na Ziemi jako Carol Danvers.

„Na początku filmu obserwujemy jak Kapitan Marvel walczy po stronie Kree w wojnie ras Kree i Skrull. Nie pamięta, że kiedyś była człowiekiem — mówi serwisowi OhMyDisney producent wykonawczy Jonathan Schwartz. — Film opowiada o powrocie Kapitan Marvel na Ziemię, gdzie uświadamia sobie, że jej ludzkie korzenie mają związek z ważnymi aspektami tej wojny. Tak więc pod wieloma względami jest to klasyczna historia o pochodzeniu Marvel, ale opowiedziana na odwrót”.