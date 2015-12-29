Za kulisami filmu "Ralph Demolka w Internecie"
Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy poznaliśmy bohaterów "Ralpha Demolki" - 52. animacji Disneya opowiadającej o czarnym charakterze, który pragnie zostać bohaterem.
Na swojej drodze Ralph spotkał Wandelopę, której największym marzeniem był udział w cukierkowych wyścigach gry Mistrz cukiernicy. Po wielu wspólnych przygodach ta dwójka stała się najlepszymi przyjaciółmi.
Teraz Ralph i Wandelopa powracają w filmie "Ralph Demolka w Internecie". Tym razem muszą wyruszyć do świata Internetu, aby uratować grę Mistrz cukiernicy. Zanim zobaczycie film w kinach, przeczytajcie co mówią o pracy nad nim jego twórcy - Phil Johnston i Rich Moore.
Budowanie historii
"Nie chcieliśmy robić sequela bez dobrego powodu" - powiedział Johnston. Według Moore’a powód pojawił się w momencie, w którym zdecydowano, aby umieścić akcję w świecie Internetu.
"Od razu zauważylismy wiele możliwości dla scen komediowych oraz dla konfliktu pomiędzy dwójką głównych bohaterów" powiedział Moore. "To wtedy naprawdę podekscytował nas pomysł nowego filmu."
Tworzenie świata Internetu
Twórcy byli onieśmieleni perspektywą stworzenia gigantycznego i pozornie nieskończonego świata Internetu.
"Zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma żadnego punktu odniesienia, który by mówił, jakie to może być miasto" powiedział nam Moore. "To tylko serwery i kable. A nie umieścimy akcji w budynku wypełnionym skrzynkami i kablami. Nie byłoby to specjalnie aktrakcyjne wizualnie."
Jednak niesamowity zespół artystów i projektantów spowodował, że to, co niemożliwe, stało się nieco bardziej możliwe.
Obywatele Internetu
"Kiedy zdasz sobie sprawę, że Internet składa się z milionów stron, zaczynasz sobie wyobrażać, że jego świat przypomina jedno z wielkich miast, jak na przykład Nowy Jork, Londyn, czy Los Angeles. Jest miejscem złożonym z różnych dzielnic - mediów społecznościowych, zakupów, lub finansów. Ale żadne miasto nie może oczywiście istnieć bez mieszkańców" dodał Moore.
Mieszkańcy Internetu w filmie podzieleni są na dwie grupy: obywatele sieci i użytkownicy. Użytkownikami są ludzie tacy, jak my, którzy korzystają z Internetu codziennie. W filmie reprezentują ich awatary. Obywatele są stałymi rezydentami i wyglądają inaczej niż użytkownicy. "Pracują na różnych stronach i w różnych aplikacjach, a ich zadaniem jest pomoc użytkownikom" wyjaśnił Moore.
Księżniczki Disneya
Wandelopa spotyka w filmie awatary Księżniczek Disneya. Po raz pierwszy wszystkie te postacie wystąpią razem na ekranie.
Anglojęzyczne odtwórczynie ról księżniczek (w poświęconych im filmach), czyli Jodi Benson (Ariel), Paige O’Hara (Bella), Linda Larkin (Dżasmina), Irene Bedard (Pocahontas), Anika Noni Rose (Tiana), Mandy Moore (Roszpunka), Auli’i Cravalho (Vaiana), Kelly Macdonald (Merida) oraz Sarah Silverman (Wandelopa) powróciły do swoich ról w "Ralph Demolka w Internecie" i po raz pierwszy pokazały się razem w 2017 roku na D23 - corocznym wydarzeniu dla członków oficjalnego fanklubu Disneya.
Nie było trudno namówić aktorki do udziału w tym projekcie. "Każdej z artystek się to spodobało" powiedział Moore. A ich całkowite zaangażowanie w oddtwarzane role stało się zupełnie jasne już na samym początku nagrań.
"Kiedy zaczęliśmy z nimi pracować, stało się dla nas oczywiste, że one uosabiają te postacie. To było zupełnie niesamowite. Po każdej sesji w studio spędzaliśmy trochę czasu w dziale animacji i każda z aktorek opowiadała o swoim podejściu do grania danej bohaterki."
Więcej postaci Disneya
Uważni fani powinni wypatrywać ukrytych w filmie Easter eggs. Szczególnie w świecie Internetu. Moore powiedział: "Lubimy chować nagrody dla tych, którzy ich szukają. Tym razem jest ich całkiem sporo."