Za kulisami filmu "Ralph Demolka w Internecie"

Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy poznaliśmy bohaterów "Ralpha Demolki" - 52. animacji Disneya opowiadającej o czarnym charakterze, który pragnie zostać bohaterem.

Na swojej drodze Ralph spotkał Wandelopę, której największym marzeniem był udział w cukierkowych wyścigach gry Mistrz cukiernicy. Po wielu wspólnych przygodach ta dwójka stała się najlepszymi przyjaciółmi.

Teraz Ralph i Wandelopa powracają w filmie "Ralph Demolka w Internecie". Tym razem muszą wyruszyć do świata Internetu, aby uratować grę Mistrz cukiernicy. Zanim zobaczycie film w kinach, przeczytajcie co mówią o pracy nad nim jego twórcy - Phil Johnston i Rich Moore.