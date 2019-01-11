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Ralph Demolka w Internecie

1 godz. 52min

11 stycznia 2019

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Komedia, Rodzina

Studio Animacji Walta Disneya przedstawia pełną przygód animację "Ralph Demolka w Internecie". Ralph i jego przyjaciółka Wandelopa przenoszą się do internetu i ryzukują wiele, aby zdobyć brakujący element, który uratuje grę Wandelopy, "Mistrza Cukiernicy". Oszołomieni nowym, nieznanym światem internetu są zdani na pomoc jego mieszkańców. Wśrod nich poznają Yesss - szefową wyznaczającej światowe trendy witryny BuzzzTube, oraz Shank - nieustraszoną zawodniczkę budzących grozę wyścigów samochodowych w grze "Spaliny i Krew".

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Czas trwania: 1 godz. 52min
Data premiery: 11 stycznia 2019

  • Reżyseria

    Rich Moore, Phil Johnston

  • Scenariusz

    Phil Johnston, Pamela Ribon

  • Produkcja

    Clark Spencer

  • Obsada

    Olaf Lubaszenko, Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Dąbrowska, Anna Gorajska, Sebastian Stankiewicz, Edyta Olszówka, Przemysław Bluszcz, Szymon Kuśmider, Robert Kowalski

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