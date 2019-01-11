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Ralph Demolka w Internecie
Studio Animacji Walta Disneya przedstawia pełną przygód animację "Ralph Demolka w Internecie". Ralph i jego przyjaciółka Wandelopa przenoszą się do internetu i ryzukują wiele, aby zdobyć brakujący element, który uratuje grę Wandelopy, "Mistrza Cukiernicy". Oszołomieni nowym, nieznanym światem internetu są zdani na pomoc jego mieszkańców. Wśrod nich poznają Yesss - szefową wyznaczającej światowe trendy witryny BuzzzTube, oraz Shank - nieustraszoną zawodniczkę budzących grozę wyścigów samochodowych w grze "Spaliny i Krew".
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ReżyseriaRich Moore, Phil Johnston
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ScenariuszPhil Johnston, Pamela Ribon
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ProdukcjaClark Spencer
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ObsadaOlaf Lubaszenko, Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Dąbrowska, Anna Gorajska, Sebastian Stankiewicz, Edyta Olszówka, Przemysław Bluszcz, Szymon Kuśmider, Robert Kowalski