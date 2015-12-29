Toy Story 4 — Poznaj nowe postacie, które dołączą do Chudego i Buzza
Tego lata zabawki powracają do kin w zupełnie nowych przygodach w filmie „Toy Story 4”.
W „Toy Story 4” Chudy, Buzz i spółka wybierają się w zaskakującą podróż, podczas której poznają nowych przyjaciół, a także spotkają tych starych. Dowiedz się więcej o powrocie paczki z „Toy Story”.
Paczka z Toy Story
Chudy i Buzz powracają do kin w filmie „Toy Story 4". Chudy to ten sam kowboj, którym kiedyś zachwycił się Andy. Chociaż znalazł nowy dom u Bonnie i jej zabawek, coś go trapi. Dla zabawki, która przez tyle lat była u jednego dziecka, zmiana może być trudna. „To zupełnie nowa dynamika i ten aspekt był dla mnie szczególnie ciekawy. Bonnie bawi się inaczej niż Andy i ma inne zabawki, które znają ją lepiej. Wiedziałem więc, że Chudy nie stanie się jej ulubieńcem”, wyjaśnia reżyser Josh Cooley.
Buzz powraca ze swoim talentem do spadania z klasą oraz lojalnością wobec przyjaciół i dawnego rywala - Chudego. „Buzz widzi, że Chudy powinien coś zmienić”, dodaje Cooley. „Chciałby go wspierać i pomagać mu, ale wskutek swoich działań trafia do wesołego miasteczka, gdzie zostaje umieszczony na stoisku jako nagroda”.
Powrót Bou Pasterki
Rozdzielono ich na długie lata, Bou została uszkodzona, a potem wyrzucona. Jednak jej duch jest nadal niezłomny. Wyrosła na poszukiwaczkę przygód, niespokojnego ducha, skrywającego siłę i sarkazm pod porcelanową powłoką. Gdy Bou i Chudy znów się spotykają w niezwykłych okolicznościach, Bou zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo za nim tęskniła. Nie może się doczekać, aż będzie mogła pokazać, na co ją stać.
Jessie, Cienki, Rex, Hamm i reszta bohaterów także powracają.
Od premiery filmu „Toy Story 3” minęło dziewięć lat i cieszymy się ogromnie, że będziemy mogli zobaczyć, jak cała paczka powraca na ekrany wraz z nowymi przyjaciółmi...
Oto Sztuciek
Sztuciek to stołówkowa hybryda łyżki i widelca. Zrobiono z niego zabawkę, a on jest przekonany, że w pokoju Bonnie znalazł się przez przypadek. Niestety, za każdym razem, gdy próbuje się wydostać, wpada w wir przygód, na które kompletnie nie ma ochoty. „Świat w Toy Story opiera się na idei, że wszystko, co istnieje, ma jakiś cel”, mówi Cooley. „Celem zabawki jest przynosić radość dzieciom. Ale co z zabawkami, które zostały wykonane z innych przedmiotów? Bonnie zrobiła Sztućka z przedmiotu jednorazowego użytku, więc doświadcza on kryzysu tożsamości. Chce spełnić swoje przeznaczenie jako sztuciec, lecz teraz narzucono mu inną rolę.”
Chudy bierze na siebie obowiązek opieki nad Sztućkiem, co na początku oznacza po prostu, że trzyma go z daleka od kosza na śmieci. „Pomysł na Sztućka nas zachwycił”, mówi producent Jonas Rivera. „On nie rozumie zasad, jakie rządzą światem, więc nie postępuje zgodnie z nimi, dzięki czemu ta historia jest zabawna i świeża. Utrudnia jednak życie Chudemu, który tylko próbuje pomóc Sztućkowi zrozumieć, jak ważne jest jego dziecko.”
Kwaku i Bunio
Nagrody w wesołym miasteczku, które przede wszystkim pragną, żeby ktoś ich wygrał. Jednak ich plany całkowicie się zmieniają. Nieoczekiwanie biorą udział w przygodach wraz z grupą zabawek, które nie mają pojęcia, jakie to uczucie znaleźć się na ścianie z nagrodami do zdobycia. „Kwaku i Bunio wprowadzają nowy element zabawy do świata Toy Story”, mówi producent Mark Nielsen. „Postrzegają świat bardzo jednowymiarowo, gdyż są przewożeni z miasta do miasta i obserwują wszystko z tego samego stoiska. Brak im moralnego kompasu, ponieważ cały czas patrzą na kolejne dzieci wydające pieniądze na grę, której z zasady nie da się wygrać. Dowiadują się nieprzyjemnych rzeczy na temat natury ludzkiej i z tego powodu trafiają w pułapkę.”
Gabi Gabi i Benson
Gabi Gabi to lalka z lat 50., która mówi po pociągnięciu sznurka. Z powodu wady produkcyjnej dźwięki, jakie wydaje jej mechanizm, nie są specjalnie przyjemne. Zapomniana, spędziła ponad 60 lat w sklepie ze starociami, gdzie jej jedynymi towarzyszami były milczące kukiełki brzuchomówcy. Gabi Gabi wie, że znajdzie dom tylko, jeśli naprawi swój mechanizm wydający dźwięki.
Benson to klasyczna, zabytkowa kukiełka brzuchomówcy i prawa ręka Gabi Gabi. Jest przywódcą małej bandy kukiełek, które stanowią popleczników Gabi. Ponieważ nikt nie chce użyczyć im głosu, te milczące zabawki patrolują sklep ze starociami w przerażającej ciszy, która jest wyjątkowo niepokojąca.
Druh Wybuch
Druh Wybuch to zabawka z lat 70., dla której inspiracją stał się najsłynniejszy kanadyjski kaskader. Podróżujący na potężnym motocyklu Druh jest zawsze gotów, by chełpić się swoimi kaskaderskimi umiejętnościami. Chudy dowiaduje się jednak, że Druh ma pewną słabość - nigdy nie był w stanie wykonać wspaniałych sztuczek, które pokazano w jego reklamie. Od lat Druh tkwi w sklepie ze starociami i nieustannie przeżywa niepowodzenia ze swej tragicznej przeszłości.
Hahalina Rozpuk
Miniaturowa plastikowa laleczka z lat 80., z serii zabawek Hahalina Rozpuk. Jest najlepszą przyjaciółką Bou. Jest tak mała, że mieści jej się na ramieniu. Jest jej powiernicą, pomocnicą i doradczynią. „Hahalina jest dla Bou jak świerszcz Hipolit — dzięki ich relacji dowiadujemy się, co naprawdę myśli Bou”, mówi Cooley. „Hahalina to zdecydowanie najmniejsza zabawka w świecie Toy Story. Nadeptywano na nią, wciągano ją do odkurzacza, a pewnie też jakieś dziecko wsadziło ją sobie do nosa”./p>
Fani byli do tej pory przekonani, że historia zabawek zakończyła się, kiedy Chudy, Buzz, Jessie, Cienki, Rex i cała reszta trafili do Bonnie, przyjaciółki rodziny, która — podobnie jak Andy — przejawia ogromną wyobraźnię podczas zabawy. Lecz tam, gdzie kończy się jedna historia, zaczyna się następna...
„Toy Story 4” w kinach od 9 sierpnia