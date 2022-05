Paczka z Toy Story

Chudy i Buzz powracają do kin w filmie „Toy Story 4". Chudy to ten sam kowboj, którym kiedyś zachwycił się Andy. Chociaż znalazł nowy dom u Bonnie i jej zabawek, coś go trapi. Dla zabawki, która przez tyle lat była u jednego dziecka, zmiana może być trudna. „To zupełnie nowa dynamika i ten aspekt był dla mnie szczególnie ciekawy. Bonnie bawi się inaczej niż Andy i ma inne zabawki, które znają ją lepiej. Wiedziałem więc, że Chudy nie stanie się jej ulubieńcem”, wyjaśnia reżyser Josh Cooley.

Buzz powraca ze swoim talentem do spadania z klasą oraz lojalnością wobec przyjaciół i dawnego rywala - Chudego. „Buzz widzi, że Chudy powinien coś zmienić”, dodaje Cooley. „Chciałby go wspierać i pomagać mu, ale wskutek swoich działań trafia do wesołego miasteczka, gdzie zostaje umieszczony na stoisku jako nagroda”.