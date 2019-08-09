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Toy Story 4
Chudy wie, że jego życiowym powołaniem jest opiekowanie się swoim dzieckiem, bez względu na to, czy jest nim Andy czy Bonnie. Kiedy nowa, ukochana zabawka Bonnie, wykonany własnoręcznie przez nią Sztuciek, pragnie wrócić do śmietnika, Chudy postanawia nauczyć go bycia zabawką. Chudy odbywa pełną przygód podróż w gronie starych i nowych przyjaciół oraz spotyka dawno nie widzianą przyjaciółkę Bou i przekonuje się, że zabawce łatwo się zagubić w prawdziwym świecie.
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ReżyseriaJosh Cooley
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ScenariuszAndrew Stanton, Stephany Folsom
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ProdukcjaMark Nielsen, Jonas Rivera
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ObsadaRobert Czebotar, Łukasz Nowicki, Edyta Olszówka, Sebastian Perdek, Abelard Giza, Kalina Sołtysiak, Julia Kamińska, Wojciech Tremiszewski, Jacek Kopczyński, Dominika Kluźniak, Przemysław Glapiński, Elżbieta Futera-Jędrzejewska, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Barbara Lauks, Agnieszka Kunikowska, Emily Davis, Tomasz Sapryk, Emilian Kamiński, Mieczysław Morański, Elżbieta Jarosik