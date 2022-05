Toy Story 4

Chudy wie, że jego życiowym powołaniem jest opiekowanie się swoim dzieckiem, bez względu na to, czy jest nim Andy czy Bonnie. Kiedy nowa, ukochana zabawka Bonnie, wykonany własnoręcznie przez nią Sztuciek, pragnie wrócić do śmietnika, Chudy postanawia nauczyć go bycia zabawką. Chudy odbywa pełną przygód podróż w gronie starych i nowych przyjaciół oraz spotyka dawno nie widzianą przyjaciółkę Bou i przekonuje się, że zabawce łatwo się zagubić w prawdziwym świecie.