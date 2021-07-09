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Czarna wdowa

III

2 godz. 13min

9 lipca 2021

Sensacyjne, Przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Czarna Wdowa to szpiegowski thriller od Marvel Studios. Tytułowa bohaterka, Natasza Romanow, musi się zmierzyć z dawną traumą, gdy złowroga organizacja znów wkracza w jej życie. Ścigana przez potężnych, bezwzględnych wrogów, Natasza próbuje uporać się z przeszłością szpiega i naprawić relacje z bliskimi, które musiała poświęcić jeszcze przed wstąpieniem do Avengers.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 13min
Data premiery: 9 lipca 2021

  • Reżyseria

    Cate Shortland

  • Scenariusz

    Eric Pearson

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

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