Czarna wdowa

Czarna Wdowa to szpiegowski thriller od Marvel Studios. Tytułowa bohaterka, Natasza Romanow, musi się zmierzyć z dawną traumą, gdy złowroga organizacja znów wkracza w jej życie. Ścigana przez potężnych, bezwzględnych wrogów, Natasza próbuje uporać się z przeszłością szpiega i naprawić relacje z bliskimi, które musiała poświęcić jeszcze przed wstąpieniem do Avengers.