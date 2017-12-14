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Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

2 godz. 32min

14 grudnia 2017

Sensacyjno - przygodowe, Sci-fi

Kontynuacja sagi Gwiezdnych wojen, gdzie bohaterowie Przebudzenia Mocy przyłączają się do galaktycznych legend w epickiej przygodzie odkrywającej tajemnice Mocy i szokujące wydarzenia z przeszłości.

Ocena:
Czas trwania: 2 godz. 32min
Data premiery: 14 grudnia 2017

  • Reżyseria

    Rian Johnson

  • Scenariusz

    Rian Johnson

  • Produkcja

    Kathleen Kennedy, Ram Bergman

  • Obsada

    Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels

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