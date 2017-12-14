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Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi
Kontynuacja sagi Gwiezdnych wojen, gdzie bohaterowie Przebudzenia Mocy przyłączają się do galaktycznych legend w epickiej przygodzie odkrywającej tajemnice Mocy i szokujące wydarzenia z przeszłości.
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ReżyseriaRian Johnson
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ScenariuszRian Johnson
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ProdukcjaKathleen Kennedy, Ram Bergman
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ObsadaMark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels