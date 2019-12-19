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Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

2 godz. 22min

19 grudnia 2019

Sensacyjne, Przygodowe, Sci-fi

Lucasfilm ponownie łączy siły z reżyserem J.J. Abramsem, by zabrać widzów w spektakularną podróż do odległej galaktyki. Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie stanowi ekscytujące zakończenie kultowej sagi Skywalkerów. Narodzą się nowe legendy — a ostateczna bitwa o wolność dopiero się rozpocznie.

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Czas trwania: 2 godz. 22min
Data premiery: 19 grudnia 2019

  • Reżyseria

    J.J. Abrams

  • Scenariusz

    Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams

  • Produkcja

    Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

  • Obsada

    Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan

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