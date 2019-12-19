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Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie
Lucasfilm ponownie łączy siły z reżyserem J.J. Abramsem, by zabrać widzów w spektakularną podróż do odległej galaktyki. Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie stanowi ekscytujące zakończenie kultowej sagi Skywalkerów. Narodzą się nowe legendy — a ostateczna bitwa o wolność dopiero się rozpocznie.
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ReżyseriaJ.J. Abrams
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ScenariuszDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
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ProdukcjaKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
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ObsadaCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan