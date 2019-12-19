Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

Lucasfilm ponownie łączy siły z reżyserem J.J. Abramsem, by zabrać widzów w spektakularną podróż do odległej galaktyki. Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie stanowi ekscytujące zakończenie kultowej sagi Skywalkerów. Narodzą się nowe legendy — a ostateczna bitwa o wolność dopiero się rozpocznie.