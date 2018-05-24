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Han Solo: Gwiezdne wojny-historie
Wyrusz do odległej galaktyki na pokładzie Sokoła Millennium w spektakularnej, pełnej akcji przygodzie z jednym z najbardziej zaskakujących bohaterów sagi Gwiezdnych Wojen.
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ReżyseriaRon Howard
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ScenariuszJonathan Kasdan, Lawrence Kasdan
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ProdukcjaKathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel
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ObsadaAlden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Paul Bettany, Jon Favreau, Erin Kellyman