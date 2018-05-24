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Han Solo: Gwiezdne wojny-historie

2 godz. 15min

24 maja 2018

Sensacyjno - przygodowe, Kryminalne, Sci-fi

Wyrusz do odległej galaktyki na pokładzie Sokoła Millennium w spektakularnej, pełnej akcji przygodzie z jednym z najbardziej zaskakujących bohaterów sagi Gwiezdnych Wojen.

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Czas trwania: 2 godz. 15min
Data premiery: 24 maja 2018

  • Reżyseria

    Ron Howard

  • Scenariusz

    Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdan

  • Produkcja

    Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel

  • Obsada

    Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Paul Bettany, Jon Favreau, Erin Kellyman

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