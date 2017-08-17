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Krzysiu, gdzie jesteś?

1 godz. 44min

17 sierpnia 2017

Dramat, Rodzina, Fantasy

Pełna ciepła opowieść ponownie zabiera nas do Stuwiekowego Lasu. Mały Krzyś stał się dorosły, po drodze tracąc radość życia. Jego ukochane pluszaki przypomną mu o dniach wspólnie spędzanych na zabawie dniach w świecie wyobraźni. Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i reszta - w takim towarzystwie nic nie robienie to najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 44min
Data premiery: 17 sierpnia 2017

  • Reżyseria

    Marc Forster

  • Scenariusz

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Produkcja

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Obsada

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

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