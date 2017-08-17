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Krzysiu, gdzie jesteś?
Pełna ciepła opowieść ponownie zabiera nas do Stuwiekowego Lasu. Mały Krzyś stał się dorosły, po drodze tracąc radość życia. Jego ukochane pluszaki przypomną mu o dniach wspólnie spędzanych na zabawie dniach w świecie wyobraźni. Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i reszta - w takim towarzystwie nic nie robienie to najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem.
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ReżyseriaMarc Forster
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ScenariuszAlex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder
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ProdukcjaBrigham Taylor, Kristin Burr
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ObsadaEwan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough