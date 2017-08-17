Krzysiu, gdzie jesteś?

Pełna ciepła opowieść ponownie zabiera nas do Stuwiekowego Lasu. Mały Krzyś stał się dorosły, po drodze tracąc radość życia. Jego ukochane pluszaki przypomną mu o dniach wspólnie spędzanych na zabawie dniach w świecie wyobraźni. Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i reszta - w takim towarzystwie nic nie robienie to najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem.