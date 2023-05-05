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Strażnicy Galaktyki: Volume 3

III

2 godz. 29min

5 maja 2023

Sensacyjno - przygodowe, Komedia, Sci-fi, Superbohaterowie

W „Strażnikach Galaktyki vol. 3” Marvel Studios nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa — zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa — misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 29min
Data premiery: 5 maja 2023

  • Reżyseria

    James Gunn

  • Scenariusz

    James Gunn

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Chris Pratt, Zoë Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Maria Bakalova

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