Najbardziej niezwykła rodzina na świecie

Minęło niemal 14 lat, odkąd film Iniemamocni studia Disney•Pixar pojawił się w naszym życiu. Jego kontynuacja właśnie wchodzi do kin, więc to idealny moment na przypomnienie sobie tej rodziny superbohaterów.

Żeby przypomnieć sobie dlaczego uwielbiamy państwa Iniemamocnych, stworzyliśmy opis członków tej walczącej z przestępcami rodziny oraz ich supermocy.