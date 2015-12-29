Najbardziej niezwykła rodzina na świecie
Minęło niemal 14 lat, odkąd film Iniemamocni studia Disney•Pixar pojawił się w naszym życiu. Jego kontynuacja właśnie wchodzi do kin, więc to idealny moment na przypomnienie sobie tej rodziny superbohaterów.
Żeby przypomnieć sobie dlaczego uwielbiamy państwa Iniemamocnych, stworzyliśmy opis członków tej walczącej z przestępcami rodziny oraz ich supermocy.
Helen Parr, znana w świecie superbohaterów jako Elastyna, zawiesiła swój kostium w szafie i razem z mężem Bobem zajęła się wychowywaniem dzieci. Gdy jednak poproszono ją o przewodzenie kampanii mającej na celu pozytywne postrzeganie superbohaterów, okazało się, że nadal może zginać się, rozciągać i skręcać w dowolny kształt potrzebny do rozwiązania nawet najtrudniejszych zagadek.
Bob Parr z rozrzewnieniem wspomina swoją karierę Pana Iniemamocnego - popularnego superbohatera o ogromnej sile i mocy pozwalającej na samodzielne pokonywanie złoczyńców. Odkąd superbohaterowie zostali wyjęci spod prawa, Bob prowadzi spokojne życie i wychowuje dzieci ze swoją żoną Helen. Jednak gdy Helen zostaje wezwana do prowadzenia kampanii, która ma zmienić publiczny wizerunek superbohaterów, Bob musi sam zarządzać domem. A to wymaga zupełnie innego zestawu supermocy.
Jack-Jack Parr, jest najmłodszy. Uwielbia siedzieć z butelką i słuchać opowieści. Wspaniale mamrocze i rozrzuca jedzenie, sprawiając wrażenie typowego niemowlęcia. Może jednak okazać się najpotężniejszym członkiem rodziny Parrów.
Wiola Parr, najstarsze dziecko klanu Parrów, to introwertyczna i inteligentna 14-latka, która nie do końca pasuje do innych ludzi. Nieprzystosowana społecznie, wygadana i sarkastyczna Wiola zdaje się być typową nastolatką, a jednocześnie w sekrecie pracuje nad opanowaniem swoich supermocy — niewidzialności i tworzenia pól siłowych. Ta dziewczyna z duszą superbohaterki nie może powstrzymać w sobie chęci do walki z przestępczością u boku swojej rodziny.
Maks Parr to 10-letni chłopiec — niespokojny, nieugięty, ciekawski — który dysponuje niezwykłą mocą superszybkości. Maks ma duszę poszukiwacza przygód i nieskończony zapas energii. Bardzo chciałby pokazać światu swoje umiejętności i walczyć ze złem. Nie rozumie, dlaczego musi utrzymywać swoje moce w sekrecie.
Jesteśmy pewni, że tak samo jak nas ekscytuje Was powrót Iniemamocnych. Nie przegapcie więc filmu Iniemamocni 2 w kinach. Zobaczcie dalsze przygody niezwykłej rodziny!