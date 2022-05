Jack-Jack Parr, jest najmłodszy. Uwielbia siedzieć z butelką i słuchać opowieści. Wspaniale mamrocze i rozrzuca jedzenie, sprawiając wrażenie typowego niemowlęcia. Może jednak okazać się najpotężniejszym członkiem rodziny Parrów.

Wiola Parr, najstarsze dziecko klanu Parrów, to introwertyczna i inteligentna 14-latka, która nie do końca pasuje do innych ludzi. Nieprzystosowana społecznie, wygadana i sarkastyczna Wiola zdaje się być typową nastolatką, a jednocześnie w sekrecie pracuje nad opanowaniem swoich supermocy — niewidzialności i tworzenia pól siłowych. Ta dziewczyna z duszą superbohaterki nie może powstrzymać w sobie chęci do walki z przestępczością u boku swojej rodziny.