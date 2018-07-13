Iniemamocni 2

W Iniemamocnych 2, Helen staje na czele kampanii na rzecz relegalizacji superbohaterów. W tym samym czasie Bob stara się być super rodzicem dla Wioli, Maxa i małego Jack-Jacka, którego nowe moce wkrótce mają się ujawnić. Ich misja zostaje przerwana, gdy zjawia się kolejny złoczyńca wraz ze swoim genialnym i niebezpiecznym planem. Na szczęście Parrowie nie lękają się nowego wyzwania, szczególnie, że w misji wspiera ich Mrożon. To własnie dlatego ta rodzina jest tak Iniemamocna.