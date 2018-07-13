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Iniemamocni 2

Unrated

1 godz. 58min

13 lipca 2018

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Rodzina, Sci-fi

W Iniemamocnych 2, Helen staje na czele kampanii na rzecz relegalizacji superbohaterów. W tym samym czasie Bob stara się być super rodzicem dla Wioli, Maxa i małego Jack-Jacka, którego nowe moce wkrótce mają się ujawnić. Ich misja zostaje przerwana, gdy zjawia się kolejny złoczyńca wraz ze swoim genialnym i niebezpiecznym planem. Na szczęście Parrowie nie lękają się nowego wyzwania, szczególnie, że w misji wspiera ich Mrożon. To własnie dlatego ta rodzina jest tak Iniemamocna.

Ocena: Unrated
Czas trwania: 1 godz. 58min
Data premiery: 13 lipca 2018

  • Reżyseria

    Brad Bird

  • Scenariusz

    Brad Bird

  • Produkcja

    John Walker, Nicole Paradis Grindle

  • Obsada

    Sonia Bohosiewicz, Craig T. Nelson, Eli Fucile, Holly Hunter, Grzegorz Małecki, Huckleberry Milner, Jakub Gawlik, Samuel L. Jackson, Sarah Vowell, Catherine Keener, Eli Fucile, Bob Odenkirk, Michael Bird, Sophia Bush

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