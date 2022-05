Magia w filmie "Mary Poppins powraca"

Akcja filmu rozgrywa się 24 lata po wydarzeniach z "Mary Poppins". Michael Banks ma już własną rodzinę i pracuje w tym samym banku, co jego ojciec i dziadek. Rodzinna tragedia oraz problemy finansowe doprowadzają do tego, że Michael z trudem radzi sobie z opieką nad trójką dzieci. I kiedy wszyscy obawiają się jeszcze gorszych problemów, pojawia się Mary Poppins.

W ciągu 50 lat PL Travers napisała osiem książek. Pierwszą wydano w 1934 roku, a historia w filmie "Mary Poppins powraca" powstała w oparciu o przygody ze wszystkich tomów. Reżyser i producent Bob Marshall wyjaśnia: "Było dla nas jasne, że jest bardzo dużo historii do opowiedzenia. Kiedy przeczytaliśmy wszystkie książki, stwierdziliśmy, że podejdziemy do tego nieco inaczej. Przede wszystkim zdecydowaliśmy sie podkreślić często rozwijaną przez Travers tezę, która mówi o tym, że dorastając stajemy się rozczarowanymi cynikami i zapominamy jak to jest patrzeć na życie oczami dziecka."