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Mary Poppins powraca

2 godz. 10min

19 grudnia 2018

Rodzina, Fantasy, Musical

Magia wraca na ekrany kin w kolejnej odsłonie klasycznej opowieści Disneya. Mary Poppins (Emily Blunt) pomaga rodzinie Banksów odnaleźć radość i dziecięcą beztroskę. Towarzyszy jej w tym zaprzyjaźniony latarnik Jack (Lin-Manuel Miranda). Dzięki nim wszystko jest możliwe... nawet to, co niemożliwe!

Ocena:
Czas trwania: 2 godz. 10min
Data premiery: 19 grudnia 2018

  • Reżyseria

    Rob Marshall

  • Scenariusz

    David Magee

  • Produkcja

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Obsada

    Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep

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