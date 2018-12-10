Mary Poppins powraca

Magia wraca na ekrany kin w kolejnej odsłonie klasycznej opowieści Disneya. Mary Poppins (Emily Blunt) pomaga rodzinie Banksów odnaleźć radość i dziecięcą beztroskę. Towarzyszy jej w tym zaprzyjaźniony latarnik Jack (Lin-Manuel Miranda). Dzięki nim wszystko jest możliwe... nawet to, co niemożliwe!