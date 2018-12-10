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Mary Poppins powraca
Magia wraca na ekrany kin w kolejnej odsłonie klasycznej opowieści Disneya. Mary Poppins (Emily Blunt) pomaga rodzinie Banksów odnaleźć radość i dziecięcą beztroskę. Towarzyszy jej w tym zaprzyjaźniony latarnik Jack (Lin-Manuel Miranda). Dzięki nim wszystko jest możliwe... nawet to, co niemożliwe!
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ReżyseriaRob Marshall
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ScenariuszDavid Magee
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ProdukcjaJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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ObsadaEmily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth, Meryl Streep