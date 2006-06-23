Auta
Gwiazda wyścigów Zygzak McQueen żyje na wysokich obrotach, aż do dnia, w którym trafia do Chłodnicy Górskiej, zapomnianej mieściny na trasie 66. Poznaje tam Złomka, Sally, Wójta Hudsona i całą gamę przezabawnych bohaterów, którzy pomogą mu zrozumieć, że są w życiu sprawy ważniejsze niż sława.
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ReżyseriaJoe Ranft, John Lasseter
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ScenariuszJohn Lasseter, Joe Ranft, Jorgen Klubien
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ProdukcjaDarla K. Anderson
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ObsadaPiotr Adamczyk, Daniel Olbrychski, Dorota Segda, Witold Pyrkosz, Damian Damięcki, Artur Barciś, Stanisława Celińska, Włodzimierz Bednarski, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Kryszak, Sylwester Maciejewski, Adam Ferency, Andrzej Blumenfeld