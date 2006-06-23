Auta

Gwiazda wyścigów Zygzak McQueen żyje na wysokich obrotach, aż do dnia, w którym trafia do Chłodnicy Górskiej, zapomnianej mieściny na trasie 66. Poznaje tam Złomka, Sally, Wójta Hudsona i całą gamę przezabawnych bohaterów, którzy pomogą mu zrozumieć, że są w życiu sprawy ważniejsze niż sława.