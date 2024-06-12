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W głowie się nie mieści 2

II

1 godz. 36min

12 czerwca 2024

Animowane, Dorastanie

"W głowie się nie mieści 2" to produkcja Disneya i Pixara, w której powracamy do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki, w momencie gdy Centrala zostaje wywrócona do góry nogami, by zrobić miejsce dla zupełnie nieoczekiwanych nowych Emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, które jak dotąd wzorowo kierowały całą operacją, czują zagubienie, gdy pojawia się Obawa. W dodatku nie jest sama. Przyprowadziła też Wstyd, Zazdrość i Nudę.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 36min
Data premiery: 12 czerwca 2024

  • Reżyseria

    Kelsey Mann

  • Scenariusz

    Dave Holstein, Meg LeFauve

  • Produkcja

    Mark Nielsen

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