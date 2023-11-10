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Marvels

Unrated

1 godz. 45min

10 listopada 2023

Sensacyjne, Przygodowe, Sci-fi, Superbohaterowie

Choć Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, wyzwoliła się spod despotycznej kontroli Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji, wciąż nie ma chwili odpoczynku we wszechświecie rozdartym licznymi konfliktami. W czasie kolejnej misji dochodzi do komplikacji: dziwacznym zbiegiem okoliczności bohaterka przekracza kosmiczny portal powiązany z rasą Kree. W efekcie moce Carol zostają splecione z nadludzkimi zdolnościami jej największej fanki, Kamali Khan (znanej jako Miss Marvel), oraz dawno niewidzianej przyszywanej siostrzenicy, astronautki Moniki Rambeau, obecnie służącej na S.Z.A.B.L.I. Cała trójka musi połączyć siły, by ponownie ocalić wszechświat jako grupa o nazwie Marvels.

Ocena: Unrated
Czas trwania: 1 godz. 45min
Data premiery: 10 listopada 2023

  • Reżyseria

    Nia DaCosta

  • Scenariusz

    Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik, Zeb Wells

  • Produkcja

    Kevin Feige

  • Obsada

    Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon

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